Les 7 idées reçues sur les panneaux solaires et les batteries résidentielles

« Le solaire, c’est une arnaque », « ça ne marche pas en hiver », “les batteries coûtent un bras et ne durent pas des années”… On a tous entendu ces phrases au détour d’un apéro entre voisins ou d’un repas de famille. Pourtant, en 2025, l’autonomie énergétique n’a jamais été aussi pertinente. Avec des produits comme la Beem Battery, garantie 15 ans et proposée en complément de la solution Beem Roof, il est possible de consommer sa propre électricité à 0,15 €/kWh tout en sécurisant son autonomie. Et si on tordait le cou à toutes ses idées reçues ? Car, oui, le solaire, c’est l’avenir énergétique… Décryptage.

Idée reçue n° 1 : le solaire serait une arnaque

Aujourd’hui, de nombreux acteurs sérieux proposent des installations solaires conformes aux normes, durables et bien encadrées. Chez Beem, pas de surprise à la livraison, ni de contrat à rallonge en petits caractères. Les produits sont certifiés CE, les installateurs RGE, et les avis clients plutôt enthousiastes. Moralité : le solaire, ce n’est pas une arnaque, c’est juste un domaine qui nécessite un peu de discernement.

Idée reçue n° 2 : le solaire ne serait pas rentable

En 10 ans, le prix de l’électricité a flambé. Et ce n’est pas fini : +19 % sont annoncés en 2026. En produisant et en consommant sa propre électricité avec une installation solaire bien dimensionnée, on peut fixer son tarif autour de 0,15 €/kWh, bien loin des tarifs réglementés. Mieux : avec une batterie comme celle de Beem, on stocke son surplus pour le consommer quand on veut.

Idée reçue n° 3 : le solaire ne serait pas utile en hiver

D’accord, l’hiver est moins généreux côté soleil. Mais il n’est pas complètement avare non plus. 25 % de la production solaire annuelle a lieu entre octobre et mars. Et petit scoop scientifique : les cellules solaires fonctionnent encore mieux quand il fait froid (mais ensoleillé). Si vous couplez vos panneaux à une batterie, comme la Beem Battery, vous pouvez même consommer votre énergie le soir, la nuit ou les jours plus gris.

Idée reçue n° 4 : les batteries solaires ne dureraient pas

La Beem Battery, par exemple, est garantie 15 ans et conçue pour tenir 6 000 cycles à 60 % de capacité. Elle est même capable d’optimiser automatiquement ses performances pour préserver sa longévité. Contrairement à votre smartphone qui réclame un chargeur tous les soirs, elle est bien plus endurante.

Idée reçue n° 5 : le solaire serait dangereux

Une installation solaire de qualité, avec du matériel conforme et un raccordement réalisé par un professionnel, ne présente aucun risque d’incendie. Chez Beem, tous les équipements respectent les normes de sécurité les plus strictes. Le seul feu que vous verrez, c’est celui de votre grille-pain branché sur de l’électricité 100 % solaire.

Idée reçue n° 6 : le solaire détériorerait la toiture

Quand c’est mal installé, oui, tout peut fuir : une fenêtre, une cheminée ou un toit. Mais une installation solaire réalisée par un professionnel certifié RGE, avec les bons matériaux, garantit l’étanchéité de votre toit. Mieux : elle est conçue pour durer des décennies. L’appel à un professionnel est donc impératif pour éviter que cette idée reçue se transforme en désagréable réalité !

Idée reçue n° 7 : le solaire ne serait pas écologique

Pas de matériaux rares dans les panneaux, 94 % de composants recyclables, une durée de vie de 25 à 30 ans, et une empreinte carbone compensée en 3 ans. Le solaire est non seulement écologique, mais aussi l’une des sources d’énergie les plus responsables aujourd’hui. Et c’est local : l’énergie produite par vos panneaux alimente directement vos appareils, sans passer par un réseau de 1 000 km.

Alors, vous hésitez encore ? Ne vous laissez pas freiner par de vieilles idées reçues : le solaire, c'est aujourd'hui, et ça fonctionne très bien… à condition d'être bien conseillé et bien équipé. Et pour cela, rien de plus simple : estimez vos économies en quelques clics grâce au simulateur Beem ! Et vous, seriez-vous prêt à franchir le pas avec une Beem Battery à partir de 9 000 € installation comprise, malgré les clichés tenaces ?