Comment nettoyer ses panneaux solaires soi-même ?

Dans cet article, Méline vous expliquait que les panneaux solaires présentaient quelques inconvénients souvent cachés par les vendeurs, et parmi eux, celui du nettoyage est à souligner. En effet, des panneaux solaires non entretenus auront un rendement inférieur et produiront, par conséquent, moins d’électricité. La filière solaire photovoltaïque s’est fortement développée en France depuis 2009, selon le ministère de la Transition Écologique. Depuis, elle est en constante augmentation avec une production estimée à 13,6 TWh en 2020, soit 11,1 % de plus qu’en 2019. Voici quelques conseils avisés pour garder vos panneaux solaires en parfait état de fonctionnement grâce à un nettoyage astucieux.

Pour éviter les baisse de production

Plusieurs indices peuvent vous indiquer qu’il est temps de procéder au nettoyage de vos panneaux solaires. Le premier sera visuel si toutefois vos panneaux sont visibles depuis le sol. L’idéal étant de vérifier leur « état physique » deux fois par an : une fois au printemps quand l’air est chargé de pollen, et en hiver lorsque les pluies sont fortes. La présence de feuilles mortes à l’automne, sur vos panneaux, est un indice, par exemple. Idem si vous vivez au bord de la mer, les vents auront pu déposer du sable sur les panneaux. Le second indice se trouve sur votre production d’électricité. Si, pendant plusieurs jours consécutifs, votre production baisse, il sera alors l’heure de procéder au nettoyage de vos panneaux solaires. Le nettoyage est recommandé au moins une fois par an, par vos soins, ou par un professionnel.

quelques règles à respecter

Bien entendu, si vous souhaitez effectuer le nettoyage vous-même, il faudra vous équiper de manière sécurisée pour atteindre vos panneaux solaires. Pour le nettoyage, un balai télescopique prévu à cet effet, ou un simple balai brosse que vous entourerez d’un chiffon doux. Humidifiez le chiffon doux, ou le balai spécial avec de l’eau, et rien que de l’eau, mais déminéralisée pour éviter les dépôts de calcaire. Frottez ensuite les panneaux solaires le plus délicatement possible sans repasser au même endroit. Les panneaux solaires sont un peu comme du carrelage, mais sur le toit ! Préférez les températures matinales pour procéder au nettoyage, en revanche ne l’effectuez jamais en plein soleil. En termes de temps, comptez environ 30 minutes pour nettoyer 6 m². Enfin, et même s’il peut s’avérer commode : oubliez totalement le nettoyeur haute pression pour ce nettoyage, vous pourriez briser les panneaux solaires.

Un entretien important et essentiel

Nettoyer son installation solaire est essentiel pour maintenir son bon fonctionnement, comme on nettoie sa toiture ou sa clôture. En effet, la saleté accumulée, telle que les feuilles, les branches, les pollens et les particules de poussière, provenant de l’air et du vent, peut diminuer l’efficacité de production des panneaux solaires jusqu’à 10 %. Si vous avez dimensionné vos panneaux pour l’autoconsommation avec revente du surplus, cette perte de rendement peut annuler les gains espérés.

Pour nettoyer efficacement vos panneaux, il est recommandé de faire appel à un professionnel si vous ne pouvez pas les atteindre facilement. Marcher sur les panneaux solaires est à éviter, car cela pourrait les endommager. De plus, en nettoyant régulièrement votre installation solaire, vous avez l’opportunité de vérifier qu’elle est intacte et n’a subi aucun dommage. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Avez-vous d’autres méthodes pour le nettoyage de vos panneaux solaires ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .