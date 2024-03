Les inconvénients des panneaux solaires sur lesquels les vendeurs ne préfèrent pas s’attarder

Alors que les prix des énergies fossiles grimpent comme jamais ils n’ont grimpé, nous sommes nombreux à envisager d’installer des panneaux photovoltaïques pour minimiser l’impact financier. De nombreuses aides proposées par l’État Français existent comme le prouve ce communiqué du ministère de l’Économie. Sur le papier « commercial », les panneaux solaires ne possèderaient « que » des avantages : électricité gratuite, production d’énergie écologique, rachat du surplus produit, etc. Mais, dans les faits, les panneaux solaires, sont aussi porteurs de quelques inconvénients, que les vendeurs préfèrent souvent camoufler pour ne pas faire capoter la vente. Quels sont donc ces inconvénients ? On fait le point avec vous.

Inconvénient n° 1 : le coût de l’installation

Lorsque vous envisagez l’achat de panneaux solaires, les vendeurs insistent sur le prix presque dérisoire à investir, puisque vous économiserez approximativement 60 % sur votre facture. Ce n’est pas totalement faux, mais il faut tout de même nuancer cette promesse. En effet, l’installation de panneaux solaires bénéficie de nombreuses aides, mais :

Il faut avancer la totalité de l’argent puisque les aides sont proposés sous forme de remboursement avec la facture acquittée.

Il faut fréquemment contracter un crédit sur plusieurs années, et donc payer des intérêts sur ce dernier.

L’installation de panneaux solaires peut être rentabilisée sur quelques années. Néanmoins, il faut prévoir plusieurs milliers d’euros pour une installation complète et tout le monde ne peut pas se le permettre.

Inconvénient n° 2 : les différentes primes (autoconsommation, rachat)

Destinée exclusivement aux installations solaires en toiture, la prime à l’autoconsommation vise à diminuer le coût initial de l’investissement. Pour les installations de moins de 9 kWc, elle est versée intégralement durant la première année. Pour celles dépassant cette capacité, 80 % de la prime sont alloués dès la première année, suivis de 5 % annuellement au cours des quatre années suivantes. Ce n’est donc pas une prime versée dès l’investissement ! De plus, son montant est révisé chaque année, et a plus tendance à baisser qu’à augmenter ! C’est un peu la même chose pour l’obligation d’achat (EDF OA), un mécanisme qui permet de revendre l’électricité produite par les panneaux solaires. Sur le même principe que la prime à l’autoconsommation, le tarif de l’EDF OA est révisé chaque année, et concrètement ce n’est pas avec cette somme que vous couvrirez votre investissement.

Inconvénient n° 3 : les conditions météorologiques

C’est une évidence ! Puisque les panneaux photovoltaïques produisent de l’énergie grâce au soleil, il doit être présent, voire très présent pour économiser. De plus, jusqu’à preuve du contraire, le soleil se couche et ne brille pas la nuit. En d’autres termes, si vous vivez dans une région peu ensoleillée, et que le vendeur vous promet monts et merveilles, méfiance ! Vos panneaux solaires seront toujours plus efficients dans une région fortement ensoleillée, que dans une région où la grisaille est plus souvent de mise.

De plus, il faut aussi que votre toit puisse accueillir la surface nécessaire de panneaux solaires, et qu’il soit, de préférence, orienté au sud ou au sud-est. Il existe aussi d’autres inconvénients comme la place nécessaire pour l’installation, la durée de vie des panneaux solaires (une trentaine d’années), l’entretien indispensable, mais parfois compliqué, etc. Que pensez-vous de ces conseils ? Avez-vous déjà été victimes de vendeurs peu scrupuleux ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .