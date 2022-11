SolarCleano F1A, l’invention d’un robot de nettoyage autonome pour les panneaux solaires

Les fermes solaires sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Ces fermes sont pour la plupart situées dans des régions arides où on peut collecter de l’énergie solaire en abondance. Mais, puisque les niveaux de précipitations sont plutôt faibles dans ces zones, le nettoyage des panneaux solaires constitue un vrai défi, surtout après le passage de tempête de sable. Ce dernier peut recouvrir les plaques et réduire significativement le niveau d’énergie généré. C’est là qu’intervient le robot SolarCleano F1A. Conçu pour le nettoyage des réseaux de grande envergure, cet appareil peut être commandé à distance et est programmable, ce qui lui permet de fonctionner automatiquement sans aucune assistance.

Un robot de nouvelle génération

Le F1A est un robot de nettoyage à sec 100 % autonome destiné aux panneaux solaires. Idéal pour les grandes fermes solaires des régions arides, il peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, l’utilisateur peut programmer les sessions de nettoyage selon la situation et les besoins, pendant le jour ou durant la nuit. En cas de problème, le dépannage peut se faire à distance. D’ailleurs, l’appareil est continuellement connecté au siège de l’entreprise et l’équipe de la centrale solaire peut suivre à distance le processus de nettoyage via des applications web et mobiles de SolarCleano. Une autre particularité de ce robot est le fait qu’il travaille dans des conditions de forte chaleur, et même juste après une tempête de sable. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle qui assure l’automatisation complète du robot, la tâche de la main d’œuvre sur place peut être réduite à zéro.

Dimensions et autres caractéristiques

Le SolarCleano F1A mesure 1,450 mètre de long pour 1,300 mètre de large et 0,675 mètre de haut. Il pèse 85 kg et exerce une pression de 4 200 Pa sur le panneau solaire. Pour le nettoyage, le robot dispose d’une brosse de 1,20 mètre de largeur et d’un diamètre de 0,170 mètre. Les batteries du robot F1A peuvent être rechargées automatiquement au niveau des stations de recharge. D’autre part, les robots peuvent communiquer entre eux grâce à une infrastructure de communication inter-robots.

Les accessoires compatibles avec le F1A

Pour rendre le nettoyage rapide et efficace, il existe des accessoires interchangeables et compatibles avec le F1A. Ces derniers peuvent être montés sur le robot sans besoin de modifier l’unité centrale. Parmi les accessoires possibles, il y a, par exemple, les 4 types de brosses de 1,2 mètre. Celles-ci sont conçues avec des fibres de haute qualité, permettant un nettoyage efficace. Elles sont rotatives, idéales pour se débarrasser de toute la saleté, même des tâches les plus résistantes.

Chaque brosse est différente selon sa couleur. Ainsi, la brosse bleue est souple, la jaune est standard, la verte est dure et la rouge est très dure. En plus des brosses, le transporteur de robot est aussi un accessoire indispensable au F1A. Il permet de déplacer rapidement et facilement le robot d’une rangée de panneaux solaires à une autre. Sa présence est ainsi nécessaire pour que le robot puisse vraiment fonctionner de manière autonome. Plus d’informations : solarcleano.com