Test et avis de l’aspirateur Dreame V12 Pro, un sérieux concurrent à Dyson

Il n’y a rien de pire que la poussière ! Lorsque la maison est poussiéreuse, c’est non seulement un supplice pour les yeux, mais aussi pour la santé. Heureusement que les aspirateurs balais sont là pour vous permettre de tout nettoyer rapidement sans trop se fatiguer.

Vous êtes justement à la recherche d’un modèle puissant et abordable ? On vous propose de découvrir le Dreame V12 Pro que nous avons pu tester. Pratique, endurant et fonctionnel, ce modèle pourrait bien vous plaire. Voici notre avis suite à notre test complet !

Un aspirateur 2 en 1

L’aspirateur Dreame V12 Pro est un modèle deux en un. En effet, sa structure a été spécialement pensée pour pouvoir s’adapter à tous les besoins : vous souhaitez dépoussiérer le sol ? Vous pourrez l’utiliser comme un aspirateur balai classique. Ou alors, c’est la table que vous souhaitez débarrasser des miettes de pains ? Vous pourrez le transformer en aspirateur à main ! Le modèle embarque en effet une extension qui lui permet de passer de l’un à l’autre en un tour de main.

Puissance et efficacité

Le Dreame V12 Pro embarque un moteur qui offre une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 210 aw et une pression d’aspiration maximale de 32 000 Pa : Le constructeur promet une efficacité redoutable contre tous les types de saletés, y compris les tâches les plus récalcitrantes. Le nettoyage sera d’autant plus simple, car l’appareil est très léger et vous pourrez ainsi le porter sans trop d’effort lorsque vous devez nettoyer les endroits et espaces en hauteur (mur, sur la table…).

Fonctionnalités

L’aspirateur à main Dreame V12 Pro est doté d’une brosse intelligente qui permet de nettoyer n’importe quelle surface. Il embarque également une LED pour éclairer tous les recoins sombres. A cela s’ajoute un système de filtration spécial pour une meilleure efficacité de nettoyage : cela grâce à la présence d’un cyclone autonettoyant à 12 cônes. Enfin, le Dreame V12 Pro promet un dépoussiérage extrêmement silencieux grâce à un système de réduction du bruit en huit étapes.

Batterie et autonomie

Le Dreame V12 Pro embarque une batterie dont les capacités sont de 2 700 mAh. Cette dernière est capable d’offrir jusqu’à 85 minutes d’autonomie. Il s’agit d’une excellente performance quand on sait que cela permet de nettoyer jusqu’à 200 m2 en une seule charge. Comptez ensuite environ quatre heures pour recharger complètement l’aspirateur à main le moment voulu. Comme quoi, le modèle a vraiment tout pour plaire !

Déballage et Design

Comme le déballage des cadeaux à Noël, la liste des accessoires fournis est impressionnante ! Outre la brosse principale intelligente et la mini-brosse électrique, le Dreame V12 Pro propose un tuyau souple extensible, ainsi qu’un adaptateur flexible pour optimiser les multifonctions proposés.

Vous trouverez également, un bec de brosse 2 en 1, une brosse dépoussiérante douce, ainsi qu’un Bec pour fentes avec Led intégré ! Le tout pouvant se connecté à l’extension en fibre de carbone et se recharger sur la station de charge et de stockage. Au niveau du design, le pari est complètement réussi ! Dreame signe un aspirateur très beau, en gris doré agrémenté de noir façon tunning qui lui donne du style moderne et unique ! Le V12 pro dispose d’une ligne très fine arborant un écran LCD très moderne qui change de couleurs selon le mode adopté.

Prise en main

On apprécie le système d’insertion des accessoires, très simple avec un bouton d’éjection pratique et fonctionnel ! Le modèle fonctionne sans fil avec une autonomie exceptionnel de 85 minutes, pour seulement 4h de charge, lui assurant plus d’1H de ménage sans interruption ! Dans ce modèle l’écran n’est pas qu’esthétique, il permet de choisir sa langue et affiche en temps réel votre niveau de batterie, le niveau de vitesse choisi, ainsi que les 2 fonctions proposées, nettoyage continu ou discontinu.

L’écran est agrémenté de deux touches de sélection qui sont simple et facile à utiliser, ce dernier peut afficher des messages d’avertissement. Nous avons également testé chaque accessoire, ils sont très pratiques notamment pour nettoyer les endroits inaccessibles. On apprécie particulièrement le bec de fentes avec led qui éclaire les surfaces à nettoyer, très utile pour nettoyer la voiture. La brosse douce dépoussiérante est également très intéressante nettoyer les objets fragiles comme les écrans d’ordinateur, la télévision ou encore les claviers… Le tout avec douceur !

Entretien de l’aspirateur

Le système de vidange du bac intègre un bouton d’expulsion par le bas très ingénieux et très pratique. Quant à l’ensemble des accessoires (cyclone, filtre, brosses etc…), ils se lavent tous à l’eau (à condition de les laisser sécher 24 h), ce qui est économique et très écologique. Avec une capacité de 0,5 litre, le bac à poussière est un petit peu petit, de saletés avant de devoir être vidé.

Performances et utilisation

Les performances du Dreame V12 Pro sont clairement aux rendez-vous. La brosse intelligente, qui détecte le passage d’un sol dur à un tapis et ces nombreux accessoires motorisés sont très efficaces. Les multiples dispositifs fournis donnent la possibilité de nettoyer en profondeur toute la maison au quotidien.

L’aspirateur dispose de trois modes de puissance, Eco, Med et Turbo. Selon l’utilisation que vous en ferez, l’autonomie de la batterie se videra plus ou moins vite mais il est possible de suivre en temps réel l’état de cette dernière. A l’instar de ses concurrents testés précédemment, il dispose également d’un système de filtration à cinq volets qui retient 99% des particules fines. L’aspirateur est léger, maniable et tous les accessoires se rangent sur le socle mural de rechargement. Petite précision, Dreame V12 Pro ne peut pas fonctionner pas pendant le rechargement.

Prix

Les points positifs

Une bonne puissance d’aspiration

Un look moderne

Une grande autonomie (60 minutes en mode normal)

3 puissances d’aspiration

Sans fil, batterie lithium rechargeable

Un bac à poussière facile à vider

De nombreux accessoires pratiques et utiles

Un socle de rangement pour les accessoires

Les points négatifs

Bac à poussière trop petit

Conclusion

A vrai dire, pas grand chose à reprocher au Dreame V12 PRO, il fait très bien le job et est aussi agréable à regarder qu’à utiliser. Son autonomie permet de nettoyer efficacement tous les recoins de la maison. On est gâtés par les nombreux accessoires pratiques et fonctionnels qui se rangent directement sur le support de charge mural. C’est un détail mais cela permet de pas les semer dans la maison. L’aspirateur V12 Pro est léger, pratique et très maniable. Le Dreame V12 Pro est actuellement en promo sur le site Aliexpress à 314.36€ au lieu de 334.36€ avec le code de réduction FR12PRO (20€). Un bon plan à ne pas manquer !

Deux promotions supplémentaires pour le 11 novembre

1. Le 11 novembre, les 200 premières commandes recevront gratuitement une brosse à dents électrique Oclean X Pro à 59,99 $.

2. 10 acheteurs seront choisis parmi les commandes de 9 h à 10 h (heure européenne) et recevront un cadeau V12 Pro.

Dreame V12 Pro sur AliExpress