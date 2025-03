Mon test et mon avis sur le double aspirateur balai Tineco FLOOR ONE SWITCH S7

Si, comme moi, vous avez déjà été affolé en constatant l’état de votre sol après un repas un peu trop animé ou une séance de bricolage improvisée, j’ai peut-être une solution à vous proposer. Il y a quelques semaines, la marque Tineco m’a contacté pour me proposer de tester l’une de leurs nouveautés. Son nom ? Le Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 qui pourrait bien devenir votre meilleur allié « sols propres ». J’ai immédiatement accepté de le recevoir pour savoir s’il tenait réellement ses promesses, notamment en termes de nettoyage des tâches liquides et des poils d’animaux domestiques. Disponible sur le site officiel Tineco (899 €*), sur Amazon (899 €*) ou sur Fnac.com (699,99 €*), voyons ensemble ce qu’il a dans le ventre ! J’ai mis cet appareil à l’épreuve dans ma maison (et croyez-moi, ce n’était pas un test de complaisance) ! Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Alors, j’attache toujours une certaine importance au déballage, pour ma part, un produit bien emballé, protégé, est l’annonce d’un produit qualitatif. J’ai besoin de ce contact visuel et tactile pour me faire un premier avis sur le sujet. Pour le Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, en ouvrant la boîte, je découvre un appareil élégant et robuste, avec des finitions impeccables. Il a ce petit côté futuriste et moderne que j’apprécie particulièrement.

Les accessoires fournis sont nombreux : brosses adaptées aux différentes surfaces, filtre HEPA, réservoir d’eau amovible… Et, le support de rangement aussi ? Un vrai plus pour éviter que l’appareil ne traîne dans un coin. Ainsi, on sent tout de suite qu’on n’est pas sur un gadget bas de gamme.

Prise en main, installation et branchement

Bonne nouvelle : je n’ai pas eu besoin d’un doctorat en ingénierie pour assembler l’appareil. Quelques clips, un réservoir d’eau propre à remplir, et hop, c’est parti ! L’écran LED ultra-clair m’accueille avec une interface simple et efficace : niveaux de batterie, état du réservoir, mode activé… Tout est affiché clairement. Le petit assistant vocal est même là pour me guider !

Cela peut paraître gadget, mais franchement, cela rend l’expérience utilisateur super fluide. J’ai connu des modèles similaires, impossibles à comprendre, ou à dompter. Là, je suis sur un aspirateur qui semble assez docile !

Un nettoyage efficace sur toutes les surfaces

Je commence par un petit test dans la cuisine, l’endroit où les sols subissent le plus d’attaques. Des miettes ? Aspirées en un éclair. Une tache de sauce tomate ? Nettoyée sans effort. Le passage entre lavage et aspiration est instantané, et franchement, ça change tout ! Plus besoin de sortir l’aspirateur, puis la serpillière : tout se fait d’un seul geste. Même combat dans le salon, où je suis agréablement surpris par l’efficacité de l’appareil sur le parquet. Il ne laisse pas trop d’humidité derrière lui, un vrai soulagement pour ceux qui craignent les traces.

La brosse ZeroTangle, un miracle pour les cheveux et les poils d’animaux

Alors, j’ai deux chats à la maison qui adorent perdre leurs poils partout, et des enfants aux cheveux longs, qui, elles aussi, ne se gênent pas pour semer leurs cheveux. Autant dire que la brosse ZeroTangle a été soumise à un stress-test intense. Verdict ? Incroyable. Aucun amas de poils bloqué, pas besoin d’aller les retirer à la main, emmêlés autour de la brosse. L’appareil aspire sans broncher, et je n’ai plus à me battre avec la brosse après chaque passage. Un réel soulagement.

La technologie MHCBS, un sol toujours propre

Le système MHCBS™ est une petite révolution : l’eau sale est recyclée et évacuée automatiquement. Contrairement à une serpillière qui finit par étaler la crasse, le Tineco ne travaille qu’avec de l’eau propre. J’ai testé ça en nettoyant une entrée boueuse après une sortie pluvieuse (vive la campagne !). Résultat : pas de traces résiduelles et une eau toujours limpide, même après plusieurs passages. Impressionnant.

L’auto-nettoyage FlashDry, la fin de la corvée d’entretien

Nettoyer un aspirateur, c’est pénible, et en y réfléchissant un peu, c’est assez contradictoire ! Pour le Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, cette corvée n’est plus nécessaire, et c’est l’un de ses gros points forts : l’auto-nettoyage. Après chaque session, il suffit d’activer le mode FlashDry, et hop, l’appareil se nettoie et sèche tout seul.

L’eau est chauffée à 70 °C, éliminant bactéries et mauvaises odeurs. Pour quelqu’un comme moi qui déteste nettoyer son matériel après usage, c’est un bonheur. Plus besoin de démonter les rouleaux et de les faire sécher manuellement.

Une appli connectée et dédiée

Si vous aimez les gadgets high-tech, vous allez adorer ce point. L’assistant vocal vous rappelle quand le réservoir est vide, lorsqu’il faut faire un auto-nettoyage ou encore quel mode privilégier. Et, cerise sur le gâteau : une application mobile connectée. Depuis mon téléphone, je peux voir l’état de l’appareil, programmer un nettoyage, recevoir des alertes de maintenance… Une vraie valeur ajoutée pour certains, son utilisation n’est toutefois pas indispensable au quotidien.

Une seule batterie pour les 2 appareils

La batterie affiche 35 minutes d’autonomie, et c’est largement suffisant pour une maison de taille moyenne. En testant les deux appareils sur plusieurs pièces, je n’ai jamais été pris au dépourvu. De plus, Tineco annonce une batterie 200 % plus durable que la moyenne. Je ne peux pas encore vérifier cette promesse sur le long terme, mais pour l’instant, elle tient bon et reste stable.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à utiliser le Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, je suis conquis. Si vous cherchez un appareil qui remplace à la fois l’aspirateur et la serpillière, c’est un achat que vous ne regretterez pas. Que ce soit le lavage ou l’aspiration, l’aspirateur tient largement ses promesses. Le côté modulaire est un vrai plus, car il se substitue à de nombreux appareils. Je vous rappelle les prix et les disponibilités de cet aspirateur :

Les points forts :

Le double mode aspiration/lavage qui fait gagner un temps fou

La brosse ZeroTangle qui évite les bourrages de poils

Une seule batterie pour les 2 appareils

L’auto-nettoyage qui élimine la corvée d’entretien

Les points faibles :

Le prix de 899 €, un investissement élevé (sans promo)

Une application peu utile

Et vous, seriez-vous prêt à investir ce prix dans cet appareil ? Le Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 a tout pour plaire : puissance, polyvalence et facilité d’entretien. Alors, à votre avis, est-ce que ce laveur intelligent est l’allié qu’il vous faut pour un sol toujours impeccable sans effort ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Toutes les caractéristiques techniques du Tineco FLOOR ONE SWITCH S7

Puissance : 230 W

Autonomie : jusqu’à 35 minutes

Poids :5,3 kg

Nettoyage des bords : deux côtés

Réservoir d’eau claire : 0,85 l

Réservoir d’eau sale : 0,72 l

MHCBS™ : oui

Écran : LED

Auto-nettoyage Avec FlashDry

Technologie HyperSteam : oui

Assistant vocal : oui

APP (Wi-Fi) : oui

Technologie iLOOP : oui

Aspirateur à main : oui

Aspirateur de grande taille : oui

Aspirateur filter 8 multi-cyclone

Anti-tangle : oui

*Les prix ont été relevés le 3 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs mentionnés dans l’article.