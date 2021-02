Pluie de sable et ciel jaune (effet du Sirocco) ! Que se passe-t-il aujourd’hui à Lyon ?

Mais que s’est-il passé cette nuit à Lyon ? Les habitants de la Ville Lumière se sont éveillés sous un ciel jaunâtre plutôt inquiétant comme en témoignent les différentes photos. Un ciel digne d’une ambiance de film d’horreur qui peut surprendre au réveil…

Pas de panique, la couleur jaune du ciel lyonnais résulte d’un phénomène naturel qui arrive dans le Sud de la France. Des remontées de sable du Sahara poussées par les vents viennent donner ces couleurs particulières au ciel du Rhône. Cela donne de magnifiques clichés et probablement aussi un peu de poussière… Le coup du sirocco ça vous parle ?

Ce samedi 6 février, le sud de la France voit son ciel se colorer de jaune pour le plus grand bonheur des photographes. Mais attention, ce phénomène déclenche également une alerte pollution aux particules fines dans plusieurs départements.

« Ce phénomène s’explique par la présence d’un système de basse pression entre l’Espagne et le Maroc et un puissant flux de sud qui soulèvera le sable du Sahara… » explique le météorologue Romain Weberau site Actu Lyon.

Ce sable provient donc du Sahara… Une dépression s’est installée sur l’est de l’Espagne et provoque des remontées d’air chaud sur l’est de l’Algérie. La Tunisie et la Lybie entraînent les remontées de sable sur la France. On appelle aussi ce phénomène Sirocco, qui correspond à un vent violent et sec. Le phénomène se déclenche souvent au retour de la saison chaude en Afrique.

📸🟨 Phénomène naturel garanti sans filtre. Un puissant flux de sud transporte le sable du #sahara ce qui rend la couleur du #ciel particulière aujourd’hui à #Lyon et dans le reste du département. pic.twitter.com/g44FDzAeQd — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 6, 2021

Les sols se réchauffant, ils créent des dépressions et des vents forts. Les grains de sable sont ainsi soulevés et s’envolent vers d’autres contrées !

Le sirocco a un impact positif sur le milieu marin puisqu’il permet d’alimenter le sol et de nourrir les cultures. En revanche, il transporte de nombreuses particules fines qui provoquent une mauvaise qualité d’air…

Un puissant flux de sud va se mettre en place vendredi et samedi, donnant des températures printanières mais faisant aussi remonter une importante concentration de poussières sahariennes. Conseil, attendez avant de laver votre voiture ! Des pluies sableuses sont probables samedi! pic.twitter.com/DJLU3tVGaS — Lyon Météo (@LyonMeteo69) February 4, 2021

Bon, au pire, nous portons désormais des masques chirurgicaux contre le coronavirus… Et ils protègent aussi des particules fines… Profitez donc de ce spectacle en toute sécurité !