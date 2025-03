Test du réveil station météo noir socle en bois Thomson : mon avis complet

J’aime beaucoup apporter une touche de vintage dans mon intérieur, plutôt moderne… Il y a quelques mois, la marque Thomson m’avait proposé de tester le radio-réveil et la micro-chaîne, de leur gamme rétro, je vous en avais parlé dans cet article ainsi que dans celui-ci. Ma collaboration avec l’une des plus grandes marques françaises se poursuit avec une petite station météo, qui trône désormais sur ma table de nuit. Alors, si, comme moi, vous aimez allier fonctionnalité et esthétisme, le Thomson Réveil Station Météo Noir Socle en Bois risque fort de vous intéresser. Proposé à 44,89 €* sur Amazon, 39,99 €* sur Cdiscount et 48,63 €* chez Darty, ce petit bijou technologique promet de nous réveiller en douceur tout en nous informant des prévisions météo. Et, comme j’ai déjà d’autres appareils de la gamme « vintage » de Thomson, ce réveil vient parfaitement s’intégrer à mon intérieur. Voyons s’il tient toutes ses promesses !

Mes impressions au déballage

Dès l’ouverture du colis, je suis conquise. Le réveil arbore un design élégant et moderne avec son socle en bois foncé qui apporte une touche chaleureuse à mon chevet. L’écran coloré est déjà prometteur et je découvre un appareil compact, mais bien pensé.

La finition est impeccable, pas de plastique cheap, et surtout, il s’accorde parfaitement avec mes autres appareils Thomson de la même gamme.

Branchements et installation

Une fois sortie de sa boîte, l’installation est un jeu d’enfant. Il fonctionne soit sur secteur via un câble USB-C fourni, soit avec deux piles AAA (non incluses) pour une utilisation sans fil. Pour ma part, je préfère l’avoir branché en permanence afin de profiter de son écran lumineux sans me soucier de l’autonomie.

L’ajout de la sonde extérieure (alimentée par deux piles AAA non fournies) se fait en un clin d’œil et la synchronisation est quasi immédiate.

Les fonctionnalités du réveil

Côté réveil, c’est un sans-faute ! Il propose une double alarme pratique pour les matinées à horaires décalés et une fonction snooze pour grappiller quelques minutes de sommeil en plus. J’apprécie particulièrement son affichage 12/24 h, son calendrier intégré, et surtout, son dimmeur à quatre intensités. Plus besoin d’être éblouie en pleine nuit !

Et, il me donne même l’évolution de la Lune, pratique pour jardiner. Par exemple, je programme une première alarme pour la semaine à 7 h, et une autre à 9 h pour les week-ends. Le snooze me permet de prolonger mon sommeil en douceur, et la luminosité réglable m’évite d’avoir un écran trop lumineux quand je me réveille au milieu de la nuit.

Focus sur la station météo

Là où ce réveil se distingue vraiment, c’est avec sa station météo intégrée. Grâce à sa sonde sans fil, je peux consulter la température extérieure en temps réel. L’affichage des prévisions météorologiques, du taux d’humidité et des phases de la lune apporte une touche high-tech très agréable.

C’est idéal pour prévoir ma tenue avant de sortir sans avoir à vérifier mon téléphone.

Les caractéristiques et le contenu du colis

Voici un résumé des caractéristiques principales du réveil Thomson CT610

Affichage coloré rétro-éclairé avec intensité réglable

Double alarme avec fonction snooze

Température intérieure et extérieure (Celsius et Fahrenheit)

Affichage de l’hygrométrie

Prévisions météorologiques et phases de la lune

Alimentation via USB-C ou piles AAA

Format 12/24 h et calendrier intégré

Sonde sans fil fournie

Dans la boîte, j’ai trouvé :

Le réveil station météo

La sonde extérieure sans fil

Un câble USB-C pour l’alimentation

Une notice d’utilisation claire et précise

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines avec ce réveil, je peux dire qu’il est devenu un indispensable de ma routine matinale. Son design sobre et élégant s’intègre parfaitement à mon intérieur et j’adore avoir une vue instantanée sur la météo avant de sortir. Les alarmes sont efficaces sans être agressives, et le réglage de la luminosité évite d’avoir une veilleuse trop forte en pleine nuit. Pour moins de 50 €, c’est un excellent rapport qualité/prix. Avec toutes ses fonctionnalités et son look vintage réussi, ce réveil a su me convaincre. Vous pouvez le trouver à 44,89 €* sur Amazon, 39,99 €* sur Cdiscount et 48,63 €* chez Darty. Alors, trouvera-t-il sa place sur votre table de nuit ? Craquerez-vous pour le Thomson Réveil Station Météo Noir Socle en Bois ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’appareil ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Thomson Réveil station météo CT610 Design Prise en main Rapport Qualité Prix Le Thomson Réveil Station Météo CT610 allie design élégant, affichage réglable, double alarme et station météo intégrée Le Thomson Réveil Station Météo CT610 allie design élégant et fonctionnalités avancées. Avec son socle en bois, son affichage coloré réglable, sa double alarme snooze, et sa station météo intégrée (température, humidité, prévisions, phases lunaires), il offre un réveil en douceur et une météo en temps réel. Facile à installer et disponible à moins de 50 €, il séduit par son rapport qualité/prix et son look vintage moderne. User Rating: Be the first one !