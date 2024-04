Géoingénierie : les inondations de Dubaï ont-elles été causées par l’homme ?

Le petit paradis des influenceurs qu’est Dubaï, a connu la semaine dernière des inondations exceptionnelles, que nous avons pu observer dans tous les médias. Nous connaissons le peu de considération écologique de ces pays qui ont fait de l’or noir, le pétrole, une richesse incommensurable. Sur les réseaux sociaux, une pratique peu écologique est pointée du doigt : l’ensemencement des nuages, une pratique sur laquelle je reviendrai ensuite. Les autorités démentent et les scientifiques s’entendent sur le fait que l’ensemencement ne peut pas être la seule cause de ces pluies torrentielles. Mais, cet ensemencement pourrait-il contribuer au dérèglement climatique ? Et, provoquer ces pluies plus souvent ? Décryptage.

Quand l’homme modifie la météo

Lors de cet épisode météorologique, plus de 120 millimètres d’eau sont tombés sur cet endroit de la planète. Une quantité qui correspond approximativement à deux ans de précipitations dans cet État du golfe. Connu pour son climat désertique, Dubaï ne fait généralement pas la une des journaux pour des précipitations pluvieuses. L’État de Dubaï pratique l’ensemencement des nuages, une technique utilisée pour augmenter la quantité de pluie ou de neige qui tombe d’un nuage. On le fait traditionnellement dans les régions où il y a peu de précipitations naturelles. Lorsqu’un nuage est « ensemencé », on y injecte des substances comme de l’iodure d’argent ou du dioxyde de carbone solide. Ces substances agissent comme des noyaux de condensation, c’est-à-dire qu’elles aident les gouttelettes d’eau ou les cristaux de glace à se former plus facilement et par conséquent, provoque des pluies.

La géoingénierie, une technique utilisée depuis longtemps

Bien entendu, la première raison invoquée est le changement ou dérèglement climatique. Cependant, le message d’un internaute, consulté plus de 12 millions de fois, sème le trouble. Dans ce message, il invective ceux qui « blâment le changement climatique ». Et, il ajoute plutôt qu’une « modification de la météo » par l’homme serait plutôt en cause. Pour lui, l’ensemencement des nuages, également appelé géoingénierie, allègrement pratiqué dans ces régions, serait en cause, ainsi que les nombreux produits chimiques pulvérisés pour créer de la pluie. Cette technique est utilisée depuis plus de 20 ans dans cette région du monde, les autorités y voyant une manière d’augmenter les pluies dans cette région où il ne pleut quasiment jamais. Ainsi, plus de 300 missions d’ensemencement des nuages seraient réalisées chaque année avec des avions spécifiquement développés pour cet usage.

Les autorités démentent formellement !

Sur les réseaux sociaux, les pluies torrentielles sont donc la faute de l’Homme, et il est impossible d’expliquer les nombreuses phases d’ensemencement réalisées par les Émirats arabes unis. Lundi dernier, un avion avait même été dépêché pour profiter de nuages pour un ensemencement. Ce déplacement aurait-il provoqué un accident climatologique ? Un ensemencement aurait-il pu mal tourner ? Le directeur adjoint du Centre national de météorologie des Émirats (NCM) a démenti. « L’un des principes de base de l’ensemencement des nuages est que vous devez cibler les nuages à un stade précoce, avant qu’il ne pleuve. Si vous avez un orage violent, il est alors trop tard pour procéder à une opération d’ensemencement, a ajouté Omar Al Yazeedi », contredisant totalement les éléments relayés par Bloomberg.

Néanmoins, une étude publiée dans la revue Nature, souligne, elle, que la cause pourrait être naturelle, car les précipitations augmentent dans cette région. Et, qu'elles devraient augmenter de 15 à 30 % dans les années futures.