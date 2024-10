Habilev dévoile un ingénieux système pour protéger les mobil-homes des inondations

Le dérèglement climatique n’est plus une hypothèse, mais une réalité ! La première fois que j’ai entendu parler du réchauffement climatique, ce devait être en 2005, après l’ouragan Katrina, d’une force phénoménale. Mais, dans ces années-là, lorsque nous entendions vaguement parler de réchauffement climatique, nous n’imaginions probablement pas que les conséquences seraient aussi rapides. Les récents « épisodes cévenols » sont encore une « preuve » de ce réchauffement climatique, et, dans ces cas-là, la Nature est toujours plus forte que l’Homme. S’il est très difficile de protéger les maisons des inondations à répétition, l’invention perpignanaise Habilev pourrait sauver des milliers de mobil-homes, souvent sujets aux submersions par les vagues, car situés dans les campings de bord de mer. Quelle est cette invention ingénieuse ? Je vous la présente immédiatement.

Protéger de la montée des eaux

Autant, vous le dire tout de suite, je ne vais pas tarir d’éloges cette invention, puisque je la trouve plus que géniale. J’ai déjà vécu, il y a très longtemps, une montée soudaine des eaux dans un camping en 1999 dans la Nièvre, lors d’un Grand Prix de France de Formule 1 et c’est très impressionnant. On se sent rapidement pris au piège, sans pouvoir se protéger ni protéger ses biens, et à part tout abandonner sur place, les choix sont restreints. Mais, qu’en étaient-ils des mobil-homes inondés, pour le gérant de l’endroit charmant qu’était ce camping ? L’invention Habilev lui aurait sans aucun doute sauvé la mise, puisqu’il s’agit d’un système qui permet de surélever le mobil-home quand les eaux montent !

Un ingénieux système à vérins hydrauliques

C’est assez simple à comprendre, et comme souvent, on ignore pourquoi il n’a pas été inventé avant ! Concrètement, ce système certifié CE utilise des vérins hydrauliques automatisés, capables de soulever des mobil-homes jusqu’à deux mètres dès que l’eau atteint le terrain. Ils ont d’ailleurs récemment été testés avec succès à L’Aiguillon-sur-Mer, une commune vendéenne en proie à la submersion marine, lors de la tempête Xynthia en 2010. Succès pour Habilev, le dispositif a résisté aux vagues et à des vents violents, démontrant sa robustesse. Cette prouesse est possible grâce à l’entreprise Bennes Sempéré, spécialiste des vérins impressionnants utilisés dans le BTP depuis plus de 45 ans.

Un bel avenir pour Habilev

Les inventeurs d’Habilev auraient sans doute préféré ne jamais avoir à l’inventer, évidemment, mais puisqu’il va falloir faire avec le réchauffement climatique, l’invention connaîtra forcément un succès énorme. D’ailleurs, la demande est déjà très forte puisqu’un quart des campings de France sont situés en zones inondables, qu’ils soient en bord de mer, de rivières ou de canaux. Ces risques naturels représentent des défis pour les exploitants de camping, qui sont fortement affectés à la moindre inondation. Un problème majeur, surtout, est que les assurances sont de plus en plus strictes en matière de couverture des dommages liés aux inondations.

Les inondations, pour un gérant de camping, c'est assurément un risque aussi important que les incendies en forêt, Habilev pourrait leur apporter une solution pérenne, et sauver leurs établissements. En savoir plus sur cet ingénieux concept ? Rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : habilev.fr.