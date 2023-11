Selon l’OMS, les inondations font aujourd’hui partie des risques naturels les plus courants à l’origine des situations d’urgence en Europe. Cette catastrophe naturelle entraîne des dégâts matériels importants, des perturbations, des blessés, voire des morts dans les régions concernées. Elles sont de plus en plus fréquentes et violentes ces dernières années, en raison du changement climatique et de la multiplication des constructions au bord des mers et des cours d’eau. Actuellement, diverses solutions anti-inondations sont néanmoins disponibles sur le marché afin de limiter les dommages que pourraient subir les bâtiments privés ou publics et les infrastructures telles que les routes et les ponts. La société néerlandaise Hyflo propose notamment une gamme de dispositifs SCFB (Self Closing Flood Barrier) établis à partir d’une technologie avancée adaptée à des applications variées. Elle a récemment dévoilé sa technologie de barrière qui se déclenche automatiquement lors d’une inondation. Nous vous invitons à en apprendre plus sur ce système innovant.

Qu’est-ce qui distingue ce système anti-inondation ?

Cette barrière à déploiement automatique peut être utilisée pour protéger des propriétés privées, des immeubles résidentiels, des locaux professionnels, des parkings souterrains, des stations de métro et diverses autres infrastructures avec des entrées inférieures. Par ailleurs, elle serait une bonne solution de protection secondaire contre les inondations dues à la montée des eaux de fleuve, à la fonte rapide des neiges, à de fortes précipitations ou à de vents violents.

Son fonctionnement est basé sur la poussée d’Archimède, ne nécessitant donc aucun apport d’électricité ni d’intervention humaine. Ce système passif peut parfaitement remplacer les méthodes traditionnelles de portes ou de vannes d’inondation à commande manuelle. Ces dernières peuvent mettre en danger les personnes chargées de les déployer en cas d’alerte imminente d’inondation. En plus, cela nécessite plus de temps pour installer ces systèmes manuels.

Comment fonctionne cette technologie ?

Lors de la mise en place de ce système de protection contre les inondations, les installateurs doivent d’abord construire un bassin en béton ou installer un bassin en acier renforcé ou en acier inoxydable (préfabriqué en usine). La longueur de cette fosse verticale peut être adaptée aux incréments de la paroi flottante. Selon l’entreprise Hyflo sur son site web, tous les éléments nécessaires pour réaliser ce projet sont fournis. Le système comprend notamment des bassins en acier, un tuyau de remplissage, une paroi flottante, un rail de guidage, des blocs de support, des couvercles et des joints.

La fosse de service ou le tuyau de remplissage est doté d'un clapet de non-retour, empêchant l'eau de crue de pénétrer dans la barrière au niveau du sol. Ce qui permet d'éviter que la barrière ne se soulève trop tôt et que les crues ne s'y débordent trop rapidement. Quand la surface de l'eau se trouve au-dessus du tuyau de remplissage, le bassin principal commence à se remplir, faisant monter la barrière et refermer automatiquement la protection. Après le retrait des eaux de crue, l'eau contenue dans le bassin s'écoule par le clapet anti-retour, déclenchant la descente de la barrière. Plus d'informations : selfclosingfloodbarrier.com.