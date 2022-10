5 inventions et innovations anti-inondations pour se protéger des crues et de la montée des eaux

Cet été, en France, nous avons connu la sécheresse et les incendies qui ont ravagé les forêts de Gironde, de Bretagne, de la Côte d’Azur et qui, ont parfois emporté aussi des maisons ou des commerces… De violents épisodes estivaux qui prouvent encore que le réchauffement climatique est bien en place. En ce mois d’octobre, ce sont plutôt les risques d’inondation qui se profilent à l’horizon, dans des régions cependant habituées à ce genre d’événement comme le Gard, le Vaucluse, ou même le sud de la Seine-et-Marne. La Nature a cette force, contre laquelle nous ne pouvons pas lutter. En revanche, nous pouvons empêcher nos maisons de se transformer en sous-marin grâce à ces cinq inventions anti-inondations. Découverte.

Pourquoi vit-on près des fleuves ?

Depuis la nuit des temps, les populations se sont installées près des fleuves, leur présence était synonyme de prospérité et de commerce. Néanmoins, certaines villes construites sur les rives, ont aussi disparu sous les eaux à certaines périodes de l’Histoire. On notera d’ailleurs que les quartiers anciens se trouvent toujours au bord de la rivière ! Avec le réchauffement climatique actuel, les températures qui augmentent, les montagnes et les glaciers qui fondent, les risques d’inondations sont toujours plus grands pour les riverains… D’ailleurs, ces catastrophes n’ont jamais été aussi fréquentes que ces vingt dernières années. La technologie avance au rythme des bouleversements environnementaux et plusieurs inventions anti-inondations prennent aujourd’hui tout leur sens.

Invention n° 1 : le mur NOAQ

Boxwall est une barrière anti-inondation du fabricant NOAQ. Elle propose une protection optimale pour les zones de taille petite à moyenne en empêchant l’eau de la franchir. Pour l’assembler, il suffit d’attacher des unités individuelles qui forment une barricade facile à déplacer, mais également à nettoyer… Cette barrière peut aussi se plier et se ranger dans le coffre d’une voiture puisqu’elle ne pèse que 6.35 kilos. Plus d’informations sur le site officiel flooddefensegroup.com.

Invention n°2 : la barrière anti-inondation Dam Easy

Celle-ci se destine à la protection des points d’entrées de la maison, à savoir les portails ou portes d’entrée. Facilement transportable, elle vient complètement sceller les interstices des portes grâce à l’action d’une pompe pneumatique. La Dam Easy est personnalisable, pour répondre aux dimensions de chaque porte équipée.

Invention n° 3 : la barrière anti-inondation Water-Gate

La barrière Water-Gate a été pensée pour ceux qui ne peuvent pas fournir de gros efforts pour installer une barrière anti-inondation. En effet, elle se déroule comme un tapis, se veut robuste et durable, et peut protéger une rue entière de l’inondation en devenir. Aux extrémités de la barrière se trouvent des lests qui empêchent l’eau de s’écouler de manière excessive au-delà d’un certain point.

Invention n° 4 : la barrière anti-inondation à fermeture automatique

Cette autre barrière a un avantage sur les modèles précédents, puisqu’elle peut s’activer toute seule… Dès qu’elle détecte la présence de l’eau, elle se lève et vient former un barrage pour protéger les maisons. En temps normal, sans crue, la barrière reste à sa place, et ne demande donc aucune capacité de stockage. Nul besoin de l’installer précipitamment, elle gère elle-même les potentielles crues en cours. Plus d’informations sur le site officiel : floodproofing.com.

Invention n° 5 : la barrière à fente Floodguard

La barrière anti-inondation à fente Floodguard est un système anti-inondation de haute qualité et de haute performance d’Aquobex, qui peut sécuriser une zone relativement grande. Elle se compose de poutres en aluminium d’une hauteur comprise entre 100 et 180 cm. Elle convient ainsi à de nombreux endroits, comme des centres commerciaux ou des magasins en centre-ville. De plus, les poutres peuvent également être verrouillées en place afin d’éviter tout vol éventuel.