Une entreprise a inventé une “maison flottante” innovante, capable de résister aux inondations !

Selon le site Actu Environnement, les inondations, en tête de classement, représentent 20% des catastrophes naturelles recensées entre 2001 et 2010: 136 événements en 9 ans, qui ont entraîné un cout de 13 milliards de dollars de dégâts en tous genres. Comparons maintenant avec les chiffres de ces dernières années, où les inondations en Allemagne, France, Belgique en juillet 2021, ont généré à elles seules plus de 40 milliards de dollars de pertes économiques… En 10 ans, le coût des dégâts a été multiplié par 3 ! En cause, le réchauffement climatique, bien entendu ! Au Japon, comme partout dans le monde, les inondations deviennent un problème majeur, contre lequel on ne peut pas grand-chose. Pourtant, une entreprise japonaise vient d’inventer une « maison flottante » qui serait « résistante aux inondations »… Découverte !

Pourquoi cette invention ?

Les inondations, on le constate de plus en plus, provoquent d’immenses dégâts, tant au niveau des vies humaines que des infrastructures. Dans les zones situées près des lits des rivières, ou dans les vallées, la vie s’arrête parfois en quelques minutes… Le Japon est connu dans le monde entier pour ses bâtiments antisismiques, capables de résister aux tremblements de terre, fréquents dans cette région du monde. Désormais, c’est donc aux inondations que s’attaque cette entreprise japonaise en annonçant la construction de maisons flottantes capables de résister aux inondations.

Quelle est cette nouvelle invention ?

Ichijo Komuten est une société de promotion immobilière basée au Japon, qui affirme avoir inventé une maison flottante… Concrètement, celle-ci est conçue dans une structure unique et étanche, et peut se mettre à flotter lorsque les eaux montent. Voici ce que déclare l’entreprise : “La maison ressemble à une maison normale, mais lorsque l’eau a commencé à se remplir autour d’elle, la maison a lentement commencé à quitter le sol et à s’élever.” Ce système peut faire penser à ces énormes ballons que les habitants en mobil-home ou caravane peuvent parfois disposer sur le toit comme un rempart contre la grêle; à l’inverse, ces immenses ballons seraient positionnés dans les fondations de la maison et lui permettraient de flotter si le sol venait à se dérober à cause d’inondations.

Comment ça marche ?

Le système de la société Ichijo Komuten fonctionnerait comme d’immenses coussins gonflables reliés au sol par d’épais câbles. Lorsque l’inondation se produit, le niveau de l’eau monte et libère les câbles, permettant à la maison de s’élever au niveau de l’eau. Une fois les crues terminées, la maison reprend sa place initiale. Selon l’entreprise, la maison pourrait ainsi s’élever jusqu’à 5 mètres de haut. Cette « maison résistante aux inondations » comporte également des fenêtres spéciales qui se ferment en cas d’inondation.

La plomberie se dote également de vannes spéciales qui empêchent l’eau de pénétrer dans la maison. Pour que la sécurité soit optimale, tous les équipements électriques tels que climatisation ou appareils électroménagers sont installés à l’étage. Les tests effectués par l’entreprise sont très impressionnants, mais on ne connaît ni le coût d’une telle installation, ni même si celle-ci est déjà commercialisée… Il est certain qu’il va falloir repenser les constructions de maisons pour faire face à ce genre d’événements climatiques. La solution japonaise est une invention plutôt bien pensée non ? Plus d’informations : ichijo.co.jp