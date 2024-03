Quelles sont les villes françaises menacées par la montée des eaux ?

L’information de ces derniers jours ne vous aura pas échappée, le sud de la France a, de nouveau, connu un épisode méditerranéen. Ce phénomène climatique, de plus en plus fréquent et intense, se traduit par de très fortes précipitations sur un laps de temps très court. Le dernier en date, a eu lieu le 10 mars, et a malheureusement fait des disparus à cause des crues que ces fortes pluies ont entrainées. Le réchauffement climatique n’est sans doute pas étranger à ces phénomènes, mais il est aussi responsable de la montée des eaux. Les glaciers et la banquise fondent rapidement, à l’échelle du temps, et provoquent la montée du niveau des mers et des océans. Mais, qu’en sera-t-il dans 50 ans ? La montée des eaux et l’érosion des falaises feront-elles disparaître des villes entières ? Petit tour d’horizon des endroits qu’il vaut mieux éviter si l’on souhaite investir dans l’immobilier !

Pourquoi la montée des eaux pourrait bouleverser le marché immobilier ?

Dans les années 60-70, le rêve de nombreuses personnes était de s’offrir une résidence secondaire au bord de la mer. Cette résidence secondaire, pour certains, se transformaient en résidence principale quand sonnait l’heure de la retraite. Aujourd’hui, le rêve a changé et ceux qui souhaitent investir, estiment risqué d’acheter en bord de mer. Et, c’est assez compréhensible lorsque l’on connaît, par exemple, l’histoire de l’immeuble « Le Signal » à Soulac-Sur-Mer (33). Construit dans les années 70 au pied de l’Océan, il avait dû être évacué dès 2014, puis détruit en 2022. Il n’est qu’un malheureux exemple des nombreuses maisons, en France, qui menacent de s’effondrer dans l’Océan. Cette montée des eaux devient donc un critère de risque lorsqu’il s’agit d’investir dans l’immobilier.

La Charente-Maritime et la Vendée au cœur de nouvelles inquiétudes

Un nouveau rapport de l’organisation scientifique Climate Central alerte sur la possibilité de disparition de villes du littoral atlantique. La Charente-Maritime serait, selon ce rapport, le département le plus à risque pour les cinquante années à venir. Sur la totalité du littoral, les régions les plus risquées seraient désormais la Charente-Maritime, l’estuaire de la Gironde, la Vendée, et dans le Nord, le littoral autour de Calais. Ainsi, les experts imaginent un scénario relativement catastrophique qui indique que les villes de Marans, La Ronde, Maillezais, ou encore La Rochelle, Châtelaillon ou Yves seraient englouties sous les eaux. Le bassin de Marennes-Oléron, dont sont issues l’une des meilleures huîtres de France, disparaîtrait aussi du paysage côtier. Ce n’est pas tout ! La Charente qui sortirait de son lit, noierait la ville de Rochefort, poursuivant sa route jusqu’à Saintes ! L’île d’Oléron, haut lieu touristique, disparaîtrait totalement et l’île de Ré réduirait sa superficie de moitié !

Et, dans le sud ?

Pas mieux au bord de la Méditerranée, puisque la Camargue tout entière est aussi menacée. Ainsi, des villes comme Marseillan-Plage, Vias, Palavas les Flots, ou plus loin Port Camargue pourraient être rayées de la carte de France. Du côté des Pyrénées-Atlantiques, les villes très touristiques de Gruissan, Narbonne ou Le Barcarès ne disparaitraient pas, mais pourraient voir leur territoire se réduire considérablement.

Ces prévisions sont données pour les 50 années à venir, certains d’entre nous seront probablement encore là pour savoir si Climate Central avait vu juste ! Que pensez-vous de rapport alarmant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .