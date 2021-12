L’élévation des océans pourrait atteindre un niveau dramatique dans moins de 10 ans

Le réchauffement climatique est aujourd’hui au cœur de tous les débats. Ses conséquences sur les humains mais également sur notre planète sont sans précédent. La pollution que nous créons n’a de cesse de détruire peu à peu l’atmosphère et crée une augmentation de la température.

Mais avec cette augmentation, ce sont les glaciers qui sont le plus menacés. Si nos glaciers fondent, on connaîtra une élévation du niveau des eaux impressionnante. Et c’est notamment le cas du glacier Thwaites.

Le glacier Thwaites menacé

Le réchauffement climatique est aujourd’hui un phénomène qui inquiète beaucoup les scientifiques. En effet, l’une des conséquences de celui-ci est la fonte des glaciers présents sur notre planète. Parmi eux, le glacier Thwaites, surnommé le « glacier de l’apocalypse » est notamment en danger.

Du fait de sa taille équivalente à la moitié de la France, ce glacier joue un rôle important dans le cycle climatique d’Antarctique. Chaque année, ce gigantesque glacier perd 50 milliards de tonne de glace. Bien que les chercheurs sussent que ce genre de phénomène se produirait, il s’avère que cela risque d’arriver plus tôt que prévu. En effet, une nouvelle étude vient d’estimer que la fonte de ce glacier aura lieu d’ici à peine 10 ans.

L’inquiétude des chercheurs est d’autant plus justifiée que la fonte de ce glacier entraînera des conséquences sur l’ensemble de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidentale. De plus, une montée spectaculaire du niveau des mers et des océans se produira.

Le niveau des mers et des océans pourrait augmenter de 3 mètres

Une récente étude pilotée par Erin Pettit, glaciologue à l’université d’Etat de l’Oregon, permet une estimation de cette fonte. Selon cette étude, la désagrégation du glacier Thwaites commencerait d’ici 2030 et n’aura de cesse de s’accélérer au fil des années.

La fonte de ce glacier est un évènement qui pourrait bien voir notre paysage totalement bouleversé. En effet, dans les années à venir, le niveau des mers et des océans pourrait augmenter de plus de 3 mètres.

Néanmoins, cette prédiction qui aurait beaucoup de conséquences n’est pas encore certaine. Ce ne sont seulement des estimations mais qui qui inquiètent bon nombre de scientifiques. Quoi qu’il en soit, la fonte de ce glacier surviendra tôt ou tard.

Dans quels cas ce phénomène pourrait s’accélérer ?

Bien que l’apparition de ce phénomène ne soit pas certaine, certains facteurs pourraient causer la fonte du glacier Thwaites plus tôt que prévu. Le premier facteur est un courant d’eau chaude venant menacer la base du glacier. En effet, si un courant d’eau chaude s’abat sur la base de celui-ci, le reste du glacier perdrait toute connexion avec le mont sous-marin stabilisateur d’ici 2030.

Le second facteur accélérant la disparition de ce glacier est la fracturation: si de grandes fissures se créent à la surface du glacier, la perte d’adhérence avec le mont sous-marin risque d’arriver plus tôt que prévu.

Cependant, il se pourrait bien que ces estimations soient revues d’ici quelques années. Certaines avancées technologiques pourraient contribuer à l’observation de l’élévation du niveau de la mer. Parmi elles, des véhicules télécommandés ainsi que des phoques équipés de moniteurs de température et de salinité. De quoi pouvoir estimer le niveau de la montée des eaux pour les années futures.