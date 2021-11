Montée des eaux : votre ville est-elle menacée par le réchauffement climatique ?

Plus les années passent et plus le phénomène de la montée des eaux devient inquiétant. L’élévation du niveau marin est une des conséquences engendrées par le réchauffement climatique. En effet, avec le climat qui se réchauffe, on observe une fonte importante des glaces qui fait monter le niveau des mers et des océans.

Selon les climatologues, les conséquences de ce changement climatique sont inévitables si nous continuons à émettre autant de gaz à effet de serre. Avec la montée des eaux, certaines littoraux pourraient se retrouver complètement sous les eaux. On vous parle de ces villes et plages menacées.

Des villes entières menacées par la montée des eaux

Si nous ne décidons pas d’agir rapidement, les conséquences du réchauffement climatique pourraient être pires qu’on ne le croit, et parmi elles une montée des eaux conséquente qui menacent les villes côtières de l’Hexagone. D’ici 2100, certains scientifiques estiment la montée des mers et des océans d’environ 1 mètre. Afin d’anticiper au mieux les conséquences de cette estimation, Climate Central vient de mettre au point une carte simulatrice.

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat explique que quoi qu’il arrive, le niveau des eaux devrait augmenter d’au moins 28 centimètres d’ici 2100. En effet, que nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre ou non, la montée des eaux este inévitable. Néanmoins, réduire la pollution permettrait de réduire également le phénomène. Au vu de l’évolution actuelle du réchauffement climatique, les scientifiques estiment que le niveau de la mer gagnera entre 63 cm et 1,01 mètres en 2100.

D’ici quelques années, le paysage littoral de notre pays sera totalement redessiné par le changement climatique. Certaines villes se verront totalement submergées par les eaux. Parmi elles, nous retrouvons Dunkerque, le Marais poitevin ainsi que la Camargue.

A l’heure actuelle, certaines communes se retrouvent déjà face à ce phénomène. En effet, Gouville-sur-Mer, Etretat, Biscarosse et bien d’autres encore font aujourd’hui face à un recul du littoral.

Une carte mise au point par l’institut de recherche

Afin d’être capable d’anticiper les conséquences du réchauffement climatique, l’institut de recherche Climate Central vient de mettre au point une carte de France, czpzble de prévoir le changement des paysages littoraux au fur et à mesure que le niveau marin augmente.

Cette carte est notamment disponible sur franceinfo afin de permettre à la population de voir l’évolution de certaines villes. Pour cela, il vous suffit de chercher le nom de la commune de votre choix grâce à une petite loupe qui se situe au-dessus de la carte.





Cependant, la carte mise au point par le GIEC a ses limites: elle ne prend pas en compte certaines installations comme les digues ou les enrochements. De même, les éventuelles installations futures ne sont pas non plus recensées; la carte et ses prévisions se basent uniquement sur les observations satellites disponibles.

Ce outil reste néanmoins un bon moyen de savoir quelles villes n’existeront peut-être plus d’ici 40 ans. Afin d’éviter cela au maximum, réduire nos émissions de gaz à effet de serre devient plus qu’urgent !