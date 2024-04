Il y a encore 20 ans, le réchauffement climatique, nous en entendions à peine parler. Puis, en 2003, avec la canicule record qui a fait près de 15 000 morts en France, nous avons enfin pris conscience que la Terre se réchauffait. C’est aujourd’hui indéniable, les étés sont de plus en plus chauds, les incendies s’intensifient, et les hivers sont plus cléments. Lutter contre le réchauffement climatique est donc devenu un enjeu mondial, laissant libre cours à l’imagination trop fertile de certains chercheurs. La dernière en date nous vient de scientifiques américains et ces derniers proposent une solution plutôt surprenante : et si on refroidissait la planète avec de « la poussière lunaire » ? On se demande bien ce qui pourrait mal se passer…

Une (fausse) bonne idée ?

Pour tenter d’endiguer le réchauffement climatique, Ben Bromley, astrophysicien de l’université de l’Utah, Sameer Khan, informaticien, et Scott Kenyon, astrophysicien du Smithsonian Astrophysical Observatory, veulent créer un bouclier protecteur à base de poussière lunaire. Dans leur étude, parue dans la revue PLOS, les chercheurs expliquent avoir validé plusieurs fois leurs calculs, mais ils ignorent encore si leur idée est « bonne ». Ils pensent cependant que c’est la solution la moins couteuse et la moins risquée pour réduire la quantité de rayonnements reçus par l’atmosphère. Les astrophysiciens précisent que leur « méthode » est simple et surtout moins lourde à mettre en place que d’autres projets d’ingénierie de grande ampleur. Notamment, ceux qui souhaitent littéralement modifier la météo pour rediriger une partie de la lumière solaire avant qu’elle n’atteigne la Terre.

Une solution désespérée ?

Leur proposition est finalement assez basique, en « théorie ». Les chercheurs expliquent avoir évalué l’influence de la gravité et l’impact du vent solaire pour calculer la quantité de poussière nécessaire pour filtrer 2 % de la lumière. Selon les chercheurs de l’université de l’Utah, un nuage de poussière de 10 milliards de kilogrammes soufflé de la Lune suffirait pour rafraîchir notre planète. Toujours selon les scientifiques, ce nuage lunaire pourrait être une alternative plus viable que d’injecter du soufre en suspension directement dans l’atmosphère. Leurs calculs, s’ils sont bons, démontrent que le nuage de poussière se dissiperait naturellement et assez rapidement. Le brouillard lunaire « rafraîchissant » se dissiperait au bout de seulement quelques jours, laissant l’atmosphère reprendre son état initial. Les particules de la taille d’un micron se déplaceront en une semaine, nécessitant donc un réapprovisionnement régulier pour renouveler l’opération.

Ce procédé pourrait être utilisé en cas d'urgence pendant les canicules estivales, suggèrent les scientifiques. L'idée n'étant pas de « climatiser » la Terre en soufflant sur la Lune, mais de créer un rideau d'ombre, pour la protéger du Soleil. Et, ce rideau, serait créé par un écran de poussière cosmique. Impossible de dire si cette hypothèse sera réellement un jour envisagée, mais elle est assez hallucinante, non ?