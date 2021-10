Réchauffement climatique et C02, les 10 pays historiquement responsables depuis 1850

Le réchauffement climatique devient aujourd’hui un phénomène inévitable. La cause de ce réchauffement climatique, comme nous le savons tous, sont les émissions de gaz à effet de serre. Depuis quelques années, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) augmentent de plus en plus.

Le changement climatique est un phénomène qui touche toute la population mondiale. Cependant, certains pays seraient plus responsables que d’autres du réchauffement climatique. Un organisme a notamment étudié les émissions de CO2 des pays sur plus de 170 ans.

Alors quels sont les pays qui émettent le plus de CO2, responsable du réchauffement climatique ?

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) seraient l’une des causes principales du réchauffement climatique que nous connaissons. En effet, depuis la révolution industrielle de 1760 à 1840, ce n’est plus le domaine agricole qui domine mais le domaine industriel. Ce changement de fonctionnement est responsable de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il se trouve que certains pays seraient plus responsables que d’autres dans cette augmentation de CO2.

Afin d’établir la liste des pays les plus responsables de ce phénomène, les émissions de dioxyde de carbone entre 1850 et 2021 pour chaque pays ont été analysés par Carbon Brief. Pour la première fois, d’autres paramètres sont pris en compte pour réaliser cette analyse.

Le site web d’information britannique a notamment inclut les émissions de CO2 provenant de l’utilisation des terres et de la foresterie. Les seuls paramètres entrant en compte de ce type d’analyse étaient les émissions de CO2 provenant des combustibles. Il est donc évident que ces nouveaux paramètres changent beaucoup le classement des pays.

A la suite de cette analyse, nous obtenons un Top 10 des pays qui émettent le plus de CO2 entre 1850 et 2021 en millions de tonnes. En comparant les données en 1850 et en 2021, le pays en tête de classement pour les deux années reste les Etats-Unis avec 509 143 tonnes de CO2 sur toute la période. Vient ensuite en seconde place du classement la Chine, suivie de la Russie.

La France, quant à elle, se trouvait en 8e place des pays émettant le plus de CO2 en 1850 puis a totalement disparu du classement pour l’année 2021. Après analyse des résultats, l’étude montre qu’il sera très difficile de respecter l’objectif de rester sous un réchauffement climatique global de +1,5°C.

Les Etats-Unis avec 1 407 tonnes de CO2 émis en 1850 La Russie, responsable de 586 tonnes de CO2 La Chine, avec 261 tonnes de CO2 émis sur cette année L’Inde à elle émit 233 tonnes de CO2 en 1850 Le Royaume-Uni et ses 209 tonnes de dioxyde de carbone L’Indonésie est responsable de 176 tonnes de CO2 Le Canada à émit 105 tonnes de dioxyde de carbone en 1850 La France, avec 85 tonnes L’Ukraine avec 84 tonnes de CO2 émit en 1850 Et enfin, l’Allemagne qui a émit 79 tonnes de dioxyde de carbone sur cette année

Les 10 pays historiquement responsables du réchauffement climatique pour l’année 2021

Les Etats-Unis, responsables de 509 143 tonnes de dioxyde de carbone émis entre 1850 et 2021 La Chine a quant à elle émit 285 476 tonnes de CO2 La Russie et ses 172 234 tonnes de dioxyde de carbone Le Brésil avec 112 902 tonnes de CO2 émit en 2021 L’Indonésie comptant 102 562 tonnes de dioxyde de carbone pour cette année L’Allemagne responsable de 88 486 tonnes de CO2 en 2021 L’Inde, 85 675 tonnes Le Royaume-Uni qui compte 74 295 tonnes de CO2 en 2021 Le Japon est lui responsable de 68 002 tonnes de dioxyde de carbone Et enfin le Canada avec 65 504 tonnes de CO2