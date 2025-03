Un robot pour lutter contre l’érosion des côtes, l’incroyable invention d’un jeune prodige

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que les questions environnementales me passionnent, et m’angoissent par la même occasion. De plus, ayant passé une grande partie de mes étés à Soulac-Sur-Mer (33), j’ai pu moi-même constater l’effet de l’érosion des falaises en bordure de l’Océan ! Un immeuble avec une vue imprenable sur la mer, le Signal, a fini par être détruit en 2023, avant qu’il ne tombe à l’eau ! L’érosion des côtes deviendra un problème majeur des années à venir, et la montée des eaux, en sera la conséquence immédiate, comme je vous l’expliquais dans cet article. Au Canada, un jeune prodige, Stefan Teodorescu, 19 ans, a eu une idée révolutionnaire, en écoutant un récit de voyage de sa tante, effarée par l’érosion des côtes. Pour palier ce problème majeur, il a inventé un robot capable de planter des mangroves de manière autonome. Son objectif ? Protéger nos côtes contre l’érosion et le changement climatique. Découverte !

L’idée géniale, et un peu folle du jeune canadien !

Tout a commencé grâce à un récit de voyage, comme je vous le disais plus haut. La tante de Stefan rentre des îles du Pacifique et raconte la galère des volontaires qui plantent à la main des graines de mangrove pour lutter contre l’érosion côtière. Imaginez des heures passées sous un soleil de plomb à enterrer des graines une par une… Pas très efficace. Stefan, lui, voit immédiatement une opportunité d’automatisation. Il en parle à son camarade de lycée, Oscar Barbieri, expert en programmation. Ensemble, ils mettent au point Mangrover, un petit robot capable de faire le boulot à leur place, plus rapide, et par conséquent, beaucoup plus efficace que les mains des hommes !

Le robot Mangrover, comment cela fonctionne-t-il ?

Mangrover, c’est un petit robot à quatre roues qui plante les graines avec une précision militaire. Délimité par un GPS, il avance en zigzag et dépose les graines à des intervalles précis. Il peut en embarquer 15 d’un coup et, cerise sur le gâteau, il évite les obstacles grâce à ses capteurs ! Son antenne transmet en direct les données sur le nombre de graines plantées et leur localisation. Si nous ne connaissons pas les mangroves sur nos côtes, dans certains pays, elles sont essentielles à la biodiversité et au ralentissement de l’érosion côtière. Ces enchevêtrements de plantes tropicales sont de véritables remparts pour lutter contre les effets du changement climatique. Elles absorbent plus de carbone que nos forêts tempérées et protègent les côtes des tempêtes et de la montée des eaux. Malheureusement, plus de la moitié de ces écosystèmes risquent de disparaître d’ici à 2050. La faute à la déforestation, la pollution et, bien sûr, au changement climatique. Mangrover pourrait donc devenir un allié précieux pour replanter les mangroves. Un travail titanesque, qui est déjà entrepris par certains pays, mais qui demandent une énorme main d’œuvre, pour un travail difficile ! De plus, malgré les efforts humains, l’érosion se poursuit inexorablement et il sera difficile de l’éviter avec de simples plantations classiques.

Une reconnaissance bien méritée

Je trouve ce petit robot absolument génial, et visiblement, je ne suis pas la seule dans ce cas. Ce petit robot n'est pas passé inaperçu. Stefan et Oscar ont remporté les honneurs lors de l'Olympiade mondiale de robotique au Canada, et leur projet a été sélectionné pour la grande finale en Turquie. Là-bas, ils représenteront fièrement leur pays avec l'espoir de décrocher un prix. Mais, pour Stefan, la vraie victoire, c'est de savoir que son invention pourrait avoir un impact concret sur la planète. Plus d'informations dans cet article du National Observer.