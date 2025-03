« Je connais le Kung-Fu », le robot Unitree se lance dans une impressionnante démonstration

Unitree a pris l’habitude de publier des mises à jour fréquentes sur les progrès réalisés par son humanoïde G1. Il y a quelques jours, la marque chinoise a ainsi uploadé une nouvelle vidéo. Celle-ci montre le robot exécuter des mouvements de kung-fu et donner un coup de pied à un bâton tenu par un humain, et ce, en effectuant une rotation à 720 degrés. Le G1 fait l’objet d’améliorations continuelles qui s’appuient sur des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Bien sûr, les avancées réalisées dépassent le cadre des démonstrations puisque Unitree veut avant tout en faire un compagnon pouvant aider aux tâches ménagères. La société vise également une utilisation dans les usines et les hôpitaux.

Un humanoïde pas comme les autres

Compte tenu de l’agilité impressionnante du G1 et de ses performances au top, soutenues par une IA de pointe, nous pouvons dire qu’il n’a rien à envier au Tesla Optimus et à l’Atlas de Boston Dynamics. Sur le plan technique, le G1 se distingue par son espace d’angle de mouvement articulaire extra large qui lui permet d’exécuter des mouvements complexes et assure une grande flexibilité. L’engin mesure 1,32 mètre de haut et pèse 35 kg. Il est donc assez compact. Toutefois, en dépit de sa corpulence limitée, il est suffisamment agile pour faire trembler la concurrence. De plus, il peut marcher à des vitesses allant jusqu’à environ 7 km/h.

Facile à ranger

Bref, avec ce robot de nouvelle génération, Unitree ambitionne de révolutionner le marché des humanoïdes. Le G1 arbore une conception qui facilite son rangement. Il a effectivement été conçu pour se plier de manière compacte, atteignant des dimensions de seulement 68,6 × 45 × 30 cm. Cela signifie qu’il peut être transporté en toute facilité. En outre, le fabricant chinois a prévu des technologies avancées qui améliorent les capacités de déplacement et d’exécution de tâches difficiles. On notera notamment l’intégration d’un LiDAR 3D, d’un processeur haute performance à 8 cœurs et d’une caméra RealSense.

Des données open source

Par ailleurs, l’Unitree G1 est équipé de plusieurs microphones dotés d’une fonction de réduction du bruit. Cela lui permet d’interagir avec un être humain à travers des commandes vocales. De plus, le robot humanoïde est en mesure de cartographier son environnement, ce qui est essentiel pour éviter les obstacles et rendre ainsi son déplacement sûr. Niveau alimentation, le G1 intègre une batterie de 9 000 mAh qui promet 2 heures d’autonomie. Celle-ci est facilement remplaçable afin de permettre un fonctionnement prolongé.

Par ailleurs, dans le but d'élargir les fonctionnalités, Unitree a lancé une initiative open source qui donne aux particuliers et aux professionnels la possibilité d'expérimenter de nouvelles possibilités d'interaction. Plus d'infos : unitree.com.