Des scientifiques dévoilent une carte des villes françaises qui pourraient être englouties par les eaux d’ici 30 ans…

2050. C’est la date butoir fixée par les climatologues pour voir les premiers effets du réchauffement climatiques et de la fonte des glaces sur nos littoraux. Selon une étude parue dans la revue Nature Communications, près de 300 millions de personnes dans le monde devraient subir la montée des eaux, et voir leurs villes disparaître sous les eaux.

Selon l’institut de recherches Climate Central, la montée des eaux est désormais inéluctable. La banquise fond, les glaciers se décrochent, une quantité d’eau énorme viendra gonfler les océans sur les décennies à venir, jusqu’à engloutir de grandes villes françaises.

Sur le littoral de la Mer du Nord :

400 000 personnes dans le Nord de la France vivent sous le niveau de la mer. Ainsi des villes comme Calais, Saint-Omer, Dunkerque ou Grande-Synthe pourraient disparaître de la carte de France. D’autres villes du Nord comme Le Touquet-Paris Plage, Berck sur Mer, Boulogne sur Mer ou le Crotoy seraient en péril. La Baie de Somme devrait être particulièrement touchée par cette inexorable montée des eaux.

Crédit photo : Capture d’écran : climatecentral.org

Sur le littoral de la Manche :

Dieppe, Fécamp, Le Havre seraient touchés car la Seine sortirait de son lit pour les engloutir… Et le risque s’étend jusqu’à Château-Gaillard, dans l’Ain qui pourrait elle-aussi subir les frasques de la Seine. Côté maritime, les planches de Deauville pourraient bien disparaître tout comme les plages du débarquement de Ouistreham. Mais aussi, Cabourg, Trouville et toutes les villes côtières de Normandie (Villers Sur Mer, Houlgate…) Quant au célèbre Mont Saint Michel, il pourrait bien avoir un peu plus que les pieds… dans l’eau.

Crédit photo : Capture d’écran : climatecentral.org

Sur la façade Atlantique :

En Bretagne, les îles comme Bréat ou Belle Île seront forcément impactées par la montée de eaux. Les villes de Paimpol et de Saint-Malo pourraient diminuer leurs superficies des ¾ … Tout comme Trégastel ou Landrellec d’ailleurs. La jolie ville de l’Ile-Tudy devrait disparaître complétement ! En descendant sur les Pays-de-Loire, c’est le parc régional de Brière qui devrait subir la montée des eaux. Avec, dans son sillage les villes de Nantes et de Saint Nazaire à cause des débordements de la Loire !

En Vendée, l’île de Noirmoutier, dont le célèbre passage du Gois attire des centaines de touristes chaque année, devrait disparaître sous les eaux… Le Marais Poitevin, et la Venise Verte ne devrait pas y échapper non plus ! Enfin entre les Charente et le Pays Basque, une ville comme La Rochelle devrait être en partie submergée, tout comme les célèbres iles (Ré et Oléron). Dans les terres, les villes de Rochefort jusqu’à Cognac sont en danger. La Dordogne pourrait sortir de son lit et inonder les villes qui se trouve sur son chemin. Bordeaux ne serait pas épargné à cause de la montée de la Garonne. Quant au fleuve de l’Adour, il toucherait les villes situées entre Saint Jean de Luz et Bayonne.

Crédit photo : Capture d’écran : climatecentral.org

Sur le littoral méditerranéen :

Le Sud de la France sera beaucoup moins touché par la montée des eaux que le Nord. Cependant la Camargue devrait se retrouver sous les eaux. Montée des eaux qui pourrait également atteindre la jolie ville d’Arles dans les Bouches-du-Rhône.

Crédit photo : Capture d’écran : climatecentral.org

Nous ne pouvons pas prédire de l’avenir mais si les études scientifiques se révèlent exactes, il ne nous reste plus que 30 ans pour découvrir ces magnifiques villes de France… Un désastre écologique et humain pour lequel nous nous sentons parfaitement impuissants !