Il invente un dispositif anti-inondation innovant et rapide à installer : le FlowStop

L’année 2022 a été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles. Souvenons-nous des incendies géants en Gironde et un peu partout en France. Il en est de même pour les inondations dans le Gard et en Île-de-France. « 2022 a été l’année des phénomènes extrêmes », affirme Fabio d’Andrea, directeur de recherches du CNRS au sein du Laboratoire de météorologie dynamique, dans un article consacré à ces événements sur Le Figaro. Pour tenter de lutter contre les inondations en ville, lorsqu’une rivière ou un fleuve sort de son lit, Olivier Guillou, un Perpignanais, a inventé le système FlowStop, inspiré du système des paddles gonflables. Un dispositif simple, à la portée de tous, qui s’installe en quelques minutes. Il se présente comme une alternative aux batardeaux ou sacs de sable. Découverte.

Trois années de recherche pour arriver à cette invention

Cette année, Olivier Guillou a présenté son invention au Concours Lépine, mais il lui a fallu trois années de recherches et développement pour arriver à un produit viable. Baptisée FlowStop, il s’agit d’un dispositif gonflable qui permet de protéger les entrées des maisons, des garages ou des baies vitrées, en moins d’une minute. Généralement, les particuliers ou professionnels utilisent des batardeaux. Il s’agit d’une construction temporaire, souvent en bois ou en métal, qui permet de retenir ou de détourner un cours d’eau. Certains utilisent aussi des sacs de sable ou font avec les « moyens du bord ». FlowStop a été inventé pour proposer une alternative étanche et facile à utiliser en cas d’inondations.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’objectif est de substituer les lourds et coûteux batardeaux métalliques qui sont généralement complexes à stocker, avec un système breveté totalement étanche qui peut les remplacer, explique Olivier Guillou dans une interview accordée au journal L’indépendant. Installé à Perpignan depuis trois décennies, Olivier achète un paddle de type Stand-up, fabriqué par Redwoodpaddle, une entreprise locale. Il entend alors parler d’inondations et se renseigne sur la faisabilité d’un système avec la matière du paddle. Le fabricant de paddle lui confirme que la matière peut parfaitement répondre aux besoins liés à la protection contre les inondations. Elle lui conseille alors de se lancer dans la création de son invention. Trois ans plus tard, et après avoir travaillé avec l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse, le FlowStop naît et équipe déjà certains hôtels ou campings des Pyrénées-Orientales. Vendu entre 600 € et 1 200 €, ce système intéresse également les grands groupes d’assurance, qui voient là une manière de limiter les dommages liés aux inondations. Et par conséquent, de réduire les indemnités versées aux assurés.

Comment fonctionne le FlowStop ?

Le FlowStop est en réalité un gros coussin qui s’installe dans l’embrasure d’une porte d’entrée, entre deux murs ou dans l’encadrement d’un portillon. En effet, il peut être installé sur n’importe quelle surface, tant qu’il est disposé entre deux parties solides qui le maintiennent. Lorsque le possesseur du FlowStop reçoit une « alerte inondation », ou que sa zone d’habitation est déclarée en alerte rouge ou orange inondation par Météo France, il lui suffit d’installer le FlowStop, de manière préventive. La hauteur des FlowStop peut varier en fonction des besoins des clients, mais le dispositif standard mesure 80 cmbde haut. Ce qui permet déjà un bon rempart contre les inondations. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site flowstop.co.