FlowStop : l’invention d’un dispositif anti-inondation gonflable innovant qui s’installe en 1 minute !

Selon le site Actu Environnement, 424 communes françaises sont soumises à un risque majeur d’inondations et en 20 ans, ce sont 54672 événements liés aux inondations qui ont été répertoriés sur 24269 communes de notre territoire, pas toutes situées en zones inondables… Nous avons pu constater à plusieurs reprises cet été, que les inondations sont de plus en plus fréquentes, mais également de plus en plus dévastatrices. Et malheureusement quand la nature se déchaîne, il n’y pas grand-chose à faire… Ou plutôt il y a désormais le FlowStop, un ingénieuse invention brevetée qui devrait permettre à de nombreux particuliers de limiter les dégâts. Présentation.

D’où vient l’idée du FlowStop ?

En 2018, l’inventeur du dispositif, Olivier Guillou développe son concept à la suite d’un constat sans appel: chaque année, des dizaines de milliers de bâtiments subissent de graves dommages liés aux inondations, avec un coût de plus d’un milliard d’euros pour les assurances. Mais il constate aussi que lors d’inondations, il est rare que le niveau de l’eau dépasse les 80 centimètres de hauteur… Il décide alors d’inventer un système adapté, le FlowStop qui permet d’éviter les dommages matériels aux assurés, et par conséquent, de réduire les indemnisations pour les assurances, le surcoût des primes etc.

Le FlowStop c’est quoi ?

Olivier Guillou imagine alors un système qui se présente comme une alternative aux sacs de sable, bâches et autres batardeaux (barrages destinés à la retenue d’eau provisoires). Le FlowStop est en fait un dispositif gonflable, qui se déploie et se met en place en moins d’une minute, et qui peut être utilisé par tout le monde… Après deux ans de recherche et développement, il fait breveter son invention et commence à la commercialiser, explique le site France Bleu. Le FlowStop se présente comme un gros coussin, que l’on peut installer dans l’embrasure de la porte d’entrée, entre deux murs, ou sur n’importe quelle surface sur laquelle il peut être maintenu de chaque côté ! La protection contre les inondations est du ressort de chaque particulier, mais Olivier Guillou avait une autre idée derrière la tête: le service Commune et Entreprise Protégée…

Quel est donc ce service aux particuliers ?

Lorsqu’une commune est déclarée comme inondable, les autorités savent donc qu’il existe un risque pour les administrés… Si le déneigement et le salage des routes revient aux communes, ce n’est pas le cas de la protection contre les inondations, c’est à chaque propriétaire de se protéger… Il propose alors aux communes désireuses de protéger leurs habitants des inondations un nouveau service en abonnement annuel qui va permettre de protéger tous les bâtiments souhaités par la commune… Commune qui peut d’ailleurs choisir d’équiper tous ses administrés.

L’entreprise FlowStop assure ensuite la fabrication, et la formation aux habitants pour l’utilisation du dispositif. Un concept intelligent qui pourrait permettre à de nombreux habitants de se protéger, en évitant aussi la paperasserie pour les assurances, ou pour les communes qui doivent demander l’état de catastrophe naturelle, ce qui n’est pas toujours une évidence pour les autorités… Mieux vaut prévenir que guérir, et avec le FlowStop, c’est exactement de cela dont il est question. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Internet FlowStop.