Nous savons à quoi ressembleront les littoraux français avec la montée des eaux, et c’est pas très beau !

Depuis quelques années, nous entendons souvent parler des rapports du GIEC. Pour rappel, le GIEC est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ouvert à tous les pays membres de l’Organisation des Nations unies. Créé en 1988, ce groupe publie des rapports chaque année, mais depuis quelques temps, ils sont de plus en plus alarmants et notamment au sujet de la montée des eaux… Dans leur dernier rapport publié en début d’année, les experts du GIEC reviennent sur cette montée des eaux qui menace les côtes françaises avec une augmentation du niveau de l’eau de 3.6 millimètres par an. Et voici à quoi pourrait ressembler le littoral français en 2100 ! C’est assez inquiétant !

Quel est le scénario envisagé ?

Les experts se basent sur une montée des eaux actuelle de 3.6 mm par an environ, avec les températures que nous connaissons actuellement… Ce chiffre de 3.6 mm est constaté depuis 2006 et provoqué par la fonte des glaciers dû au réchauffement climatique. Pour ces nouvelles estimations, les experts tablent sur une montée des températures de 3 à 4 ° en moyenne en 2100 à partir de données scientifiques fournies par Climate Central. Dans ce cas de figure, la Camargue, le Marais Poitevin ou la Côte d’Opale seraient totalement rayés de la carte de France, engloutis sous les eaux ! La Camargue, qui s’étend sur 150 000 hectares sur un triangle entre Port-Camargue, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, pourrait donc disparaître… Cette zone, classée réserve naturelle, serait engloutie avec ses rizières, marais salants, chevaux en liberté et habitations évidemment !

Des régions déjà concernées par cette montée des eaux !

Le déplacement des populations en France à cause de la montée des eaux semble encore être un sujet tabou ! Comme si les habitants ou les autorités estimaient que « cela n’arrive qu’aux autres ». Pourtant en 2014 déjà, la montée des eaux avait fait la une de l’actualité à Soulac-sur-Mer, une ville balnéaire située tout près de l’estuaire de la Gironde, sur la façade atlantique. Les habitants de l’immeuble « Le Signal » construit face à la mer, avaient dû se rendre à l’évidence et quitter leur immeuble menacé par l’érosion. Et dans cette région qui comprend la Gironde et la Charente Maritime, ce sont aussi des villes entières menacées de disparition… Soulac-sur-Mer, Vendays-Montalivet, Saint-Georges-de-Didonne ou Blaye pourraient disparaître sous les eaux. L’érosion a déjà débuté dans l’estuaire de la Gironde, il faut maintenant se préparer à la montée des eaux !

Les prévisions de la Côte d’Opale ?

Dans les Hauts-de-France, la montée des eaux concernerait une zone s’étendant de Calais à Dunkerque… Dans cette région deux problèmes majeurs se posent si l’eau venait à engloutir les terres: la centrale nucléaire de Gravelines pourrait être sous les eaux, avec les dramatiques conséquences que l’on peut imaginer… Tout comme 14 sites classés Seveso (sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs). La montée des eaux pourrait également fermer définitivement l’entrée du tunnel sous la Manche, et obliger les autorités à reconstruire ou à revenir à des liaisons maritimes et aériennes uniquement !

Mais comment faire pour stopper ce phénomène ?

La nature prouve encore une fois qu’elle reste maîtresse du jeu avec les humains… Depuis le 12ème siècle, les hommes construisent des digues comme dans le Marais Poitevin, mais les digues en place sont constamment menacées par les submersions. On ne peut que se souvenir de la tempête Xynthia qui, en 2011 avait provoqué la submersion de villes comme La Tranche sur Mer, ou l’Aiguillon sur Mer, toutes deux situées en Vendée. Si le réchauffement climatique est bien situé entre 3 et 4° d’ici 2100, il faudra ériger des digues d’au moins deux mètres de haut pour protéger le marais poitevin. Mais est-ce vraiment réalisable ? On se demande parfois si les autorités ont réellement conscience de ce problème ou se voilent la face… Les côtes françaises sont bien menacées par la montée des eaux, et il faudrait peut-être commencer à travailler pour protéger les générations futures non ?