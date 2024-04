FloodFrame, une invention inédite et innovante pour protéger sa maison contre les inondations

Depuis quelques années, les inondations font la une des médias français. Tous les départements sont touchés, ou presque, avec des régions plus affectées que d’autres, comme le Pas-de-Calais, qui, a vécu plusieurs inondations dans un laps de temps très court. Les rivières sortent de leurs lits, les crues se multiplient, et les habitants sont exténués par les conséquences de ces inondations. Avec 56 % c’est d’ailleurs le risque naturel, le plus important, comme le souligne le ministère de l’Écologie. L’eau est peut-être pire que le feu : rien ne peut l’arrêter ! Une invention pourrait changer la donne et protéger votre maison lors d’une crue annoncée. Son nom : FloodFrame, la barrière anti-inondation. Présentation.

La bâche FloodFrame : la solution miracle contre les inondations ?

FloodFrame se présente sous la forme d’une bâche qui vient protéger le bâti, et s’adapte à tous types de constructions. Inventée au Danemark et en cours d’obtention de brevets, elle commence à s’imposer comme une solution efficace, pour lutter contre les inondations et les crues à répétition. Et, comme nous l’avons vu dans le Pas-de-Calais en début d’années, il y a vraiment urgence à trouver des solutions. Les maisons, inondées plusieurs fois par an, deviennent, pour certaines, inhabitables, car risquant de s’effondrer, gorgées d’eau dès leurs fondations. La bâche FloodFrame répond à cette urgence par un dispositif simple à installer et financièrement accessible.

Une douve moderne : la bâche FloodFrame protège votre maison comme un château-fort !

Lors de l’installation, le dispositif est enterré autour de toute la maison, en creusant pour former une sorte de douve, comme pour les châteaux-forts du Moyen Âge ! Le dispositif enterré se compose d’une bâche en plastique, qui reste totalement invisible par temps sec. Lors d’une inondation, et dès que la cavité creusée se remplit, l’eau déclenche l’apparition d’une bâche, qui, avec la force de l’eau, va venir se « coller » en suivant le sol, puis en montant sur les murs. Plus le niveau d’eau monte, plus la bâche, monte, elle aussi, protégeant ainsi l’intégralité de vos intérieurs. De plus, elle est entièrement autonome, et fonctionne sans électricité ni batterie, mais exclusivement grâce à la force de l’eau.

Un exemple à Plaisance, dans le Gers

En 2023, 70 communes du département ont été reconnues sinistrées pour un phénomène d’inondation survenu dans le cadre des orages de mai et juin 2023, et Plaisance en fait partie, selon cet article de La Dépêche. Yan Lépineux, gérant d’un camping sur la commune de Plaisance, proche d’une rivière qui a déjà débordé une vingtaine de fois, a déjà surélevé ses mobil-homes. Insuffisant pour éviter les inondations, et les conséquences sur ses assurances, et ses clients. Le gérant a décidé d’investir 4 000 € par mobil-home en installant FloodFrame sur chaque unité. Investissement qui lui permettra d’être plus serein lors des prochains débordements.

En effet, il explique dans une interview accordée Tf1 Info.fr : « ça monte tout seul, je n'ai pas besoin de m'en occuper ». Quant à Philippe Dussoulier, directeur opérationnel de la filière française de FloodFrame, il souligne que si l'inondation dure cinq jours, notre système va rester cinq jours actifs, une solution qui protègera donc tous les mobil-homes cet été. En savoir plus sur cet ingénieux concept ? Rendez-vous sur le site officiel : floodframe.com.