Un projet de ville flottante paradisiaque pour faire face à la montée des eaux

Avec le réchauffement climatique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, de plus en plus de solutions alternatives sont proposés. Ce qui inquiète le plus est l’augmentation du niveau des mers et des océans et avec elle l’avenir des villes côtières. En effet, les villes des littoraux sont les plus menacées par la montée des eaux puisqu’elles se trouvent le plus proche de la mer.

Néanmoins, une startup américaine est à l’origine d’un projet génial ! La startup, soutenue par l’Onu, souhaite installer des villes flottantes. Le premier prototype se verra installé en Corée du Sud, à Busan. Cette ville flottante devrait être en place d’ici 2025.

Une ville flottante tout droit sortie d’un film de science-fiction

Nous le savons tous, les villes les plus menacées par la montée des eaux ne sont autres que les villes des littoraux. Ces villes représentent environ 20% de la population mondiale. Afin de protéger ces habitants des conséquences du réchauffement climatique, une startup américaine a un projet incroyable mais vrai ! Nommée Oceanix, la startup américaine espère construire une véritable ville flottante d’ici 2025. En plus d’être flottante, cette ville serait également 100% autonome possédant par exemple sa propre énergie. Mais ce n’est pas tout !

La ville flottante du nom d’Oceanix serait même capable de résister aux catastrophes naturelles telles que les tsunamis ou les ouragans. Cette ville flottante serait totalement modulable lui permettant de protéger au maximum ses habitants. Elle se présente sous la forme de plusieurs plateformes en forme d’hexagone. Ces plateformes ont une surface de 20 000 m² leurs permettant d’accueillir respectueusement 300 résidents.

Fabriquées en « Biorock », les plateformes de ce projet s’avèrent très résistantes ! Le Biorock est un matériau naturel qui se compose de minéraux sous-marins qui se renforce avec le temps. Celui-ci est notamment capable de se réparer par lui-même. Un avantage non négligeable pour faire face aux catastrophes naturelles.

Tout a été parfaitement pensé ! La ville ne dépendra que d’elle-même et aura la capacité de produire sa nourriture ainsi que son énergie. De plus, les bâtiments seront construits à partir de matériaux durables. Une limitation quant à la hauteur de ceux-ci sera définie pour garder la plateforme stable.

Les premiers pas sur la ville flottante seraient pour 2025

A la fin de sa construction, Oceanix sera capable d’accueillir 10 000 personnes. Pour le moment, la ville flottante hébergera 300 volontaires avant de se développer totalement. Itai Madamombe, co-fondatrice de la startup, espère voir les premiers habitants de la ville flottante emménager en 2025. Pour ce qui est de sa construction, celle-ci devrait durer 3 ans et débutera en 2022. De plus, Itai Madamombe espère voir son projet se développer dans le monde entier. Elle explique notamment que « Si le concept de base reste le même, chacune sera adaptée au contexte local économique, culturel et social. »

Un dernier détail reste cependant à trouver : le financement de la ville flottante. En effet, la startup n’a, à ce jour, pas encore trouvé de financement afin de construire la ville flottante estimée à 200 millions de dollars. Et pour elle, il est hors de question de faire financer la ville par des milliardaires qui n’ont en réalité pas vraiment besoin de ce projet. Celui-ci s’adresse aux personnes vulnérables habitants dans les villes côtières du monde.