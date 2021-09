Comment sont fabriquées les maisons en torchis (prix et avantages) ?

Nous avons tous déjà entendu parler des Tiny House qui séduisent de plus en plus de monde sur le marché de l’immobilier. En effet, elles permettent d’acquérir une petite maison de campagne à un moindre coût. Mais aujourd’hui, les anciennes techniques de construction des maisons reviennent également à la mode. Et en particulier, les maisons en torchis !

Les maisons en torchis étaient très populaires en Angleterre au 19ème siècle. Ce qui fait la popularité de ces maisons est sa technique de construction qui est très durable sur le plan environnemental comme économique.

Une maison en torchis, qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord, la maison en torchis est une structure en terre fabriqué à partir d’argile, de sable et de paille. Contrairement aux maisons traditionnelles, les maisons en torchis se construisent en mélangeant tous les matériaux ensemble. Il suffit ensuite de venir tapoter ce mélange à la main.

De plus, la durabilité des maisons en torchis à été prouvée. Certaines maisons construites il y a plus de 600 ans sont encore habitées aujourd’hui et en bonne état ! Ce qui fait la réputation des maisons en torchis est leur durabilité ainsi que leur structure simple et peu coûteuse qui résiste même aux climats difficiles. En effet, la technique de construction des maisons en torchis est connue pour mieux résister aux phénomènes naturels que les maisons en briques. Sa forte résistance se fait grâce à l’absence de joints de mortier qui rend le torchis beaucoup plus flexible.

Les murs de la maison de torchis sont, quant à eux, construits grâce au torchis encore humide. Le fond des murs se raidit pendant que les murs se construisent lentement vers le haut. Ce type de maison ne comprend généralement pas de charpente en bois mais uniquement des matériaux de construction durable et locaux.

Mais alors, comment se construisent ces maisons en torchis ?

Tout d’abord, ce qu’il faut savoir est que les matériaux nécessaires à la construction d’une maison en torchis ont pas mal d’avantages. En effet, ils sont peu coûteux, légers et facilement accessibles pour la plupart d’entre eux. Les matériaux majoritaires d’une maison en torchis sont : l’argile, l’eau, la paille ainsi que le sable.

Traditionnellement, les maisons en torchis se construisent à partir d’une base en pierre afin de protéger la structure de l’humidité et des inondations. Une boue de torchis bien mélangée vient ensuite se sculpter vers le haut qui servira de base pour les murs. Le mélange est ensuite superposé, battu puis coupé selon la forme désirée.

Lorsque les parties inférieures des meurs sèchent et durcissent, ceux-ci sont renforcés en rajoutant un peu de mélange sur toute la surface. Néanmoins, il faut bien faire attention que la couche précédente soit sèche avant de rajouter du mélange ! Les murs de votre maison en torchis doivent impérativement se contruire lors des saisons chaudes de votre région. Cela facilitera le séchage et le durcissement de la structure.

Une fois que les murs ont bien séchés, un scellant décoratif et protecteur vient s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur de la structure afin d’obtenir une texture lisse. En ce qui concerne le toit, il se construit traditionnellement en chaume et en matériaux naturels. Il est également conçu avec de très grands avant-toits afin de mieux protéger les murs de la pluie.

Pour finir, parlons du prix et du temps de construction d’une maison en torchis. Niveau timing, il faudra compter environ 15 mois pour construire totalement votre maison en torchis. Le prix quant à lui varie extrêmement. Cependant, la construction d’une maison en torchis vous fera économiser 25% par rapport à la construction d’une maison conventionnelle.