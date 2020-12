C’est quoi une maison géodésique, ce dome écologique et peu coûteux à construire ?

Vous trouvez les maisons traditionnelles trop grandes ou pas assez originales ? Mais vous pensez que les tiny-houses offrent trop peu d’espace à vivre ? Et si vous investissiez dans une maison « géodésique » ? Si vous ne savez pas ce qu’est une maison géodésique, vous avez tous en tête l’image de la Géode à Paris ou de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt ?

Ce sont des bâtiments géodésiques… De grosses demi-sphères posés sur le sol et composées de petits triangles ! Mais ces bâtiments de forme géodésique peuvent aussi être « miniaturisés » et donner lieu à de splendides habitations.

Une maison géodésique c’est quoi ?

On l’appelle couramment maison bulle ou maison dôme et elle est l’une de plus légères et résistantes qu’il existe. Elles sont donc formées de demi-sphères couverte de triangles. Ces maisons reviennent moins chères à faire construire que des maisons traditionnelles et s’avèrent plus écologiques.

Un peu d’histoire…

La maison géodésique fût inventée par R. Buckminster Fuller, un américain, qui a construit son dôme près de l’universite de Southern dans l’Illinois. En 1960, la première maison géodésique fût construite en 7 heure avec 60 triangles en bois seulement. C’est seulement en 1983 que la première maison géodésique voit réellement le jour pour un hébergement estudiantin. Depuis 2006, cette structure est inscrite au National Register of Historic Places des Etats Unis.

Quels sont les avantages d’une maison bulle ?

Même si elles présentent une surface extérieure un peu moins grande que les maisons traditionnelles (-30%), elles sont avantageuses sur plusieurs points :

Forte résistance aux intempéries et aux secousses sismiques

Par leur forme ronde, les maisons géodésiques résistent particulièrement aux séismes, tempêtes ou tornades. Elles s’avèrent même plus résistantes qu’une maison traditionnelle. En couplant la forme ronde aux triangles, la résistance s’accroit, le triangle est particulièrement résistant aux différentes torsions.

Ecologiques et peu coûteuses

Grâce à leur forme sphérique, elles offrent un grand espace de vie avec peu d’emprise au sol. Il faut environ 2/3 de bois de charpente en moins que pour une maison traditionnelle. Ecologique donc puisqu’il faut moins de bois pour la construire.

Peu énergivores

La forme sphérique toujours provoque un système de ventilation naturel et réduit votre facture de 50 à 60% par rapport à une maison classique. Qui plus est, la lumière naturelle pénètre de partout dans ces habitations, encore une belle économie d’électricité en perspective !

Les rondeurs des bâtiments invitent à la sérénité.

Souvent les maisons géodésiques laissent entrer beaucoup plus de lumière que les maisons classiques. Elles offrent également un panorama imprenable sur le paysage environnant. Les formes rondes sont réputées être douces et amélioreraient donc la qualité de vie.

Les autres utilisations des maisons géodésiques

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les chambres d’hôtes qui proposent des petites bulles sont des maisons géodésiques. Elles sont également souvent utilisées pour des barnums de jardins ou dans l’événementiel… Les formes traditionnelles sont devenues trop classiques, les rondeurs et la souplesse de ces bulles attirent de plus en plus d’amoureux de la Nature.

L’autoconstruction d’un dôme géodésiques

Nous vous invitons à regarder l’excellente vidéo de Jacob Karhu dans laquelle il présente son dome géodésiques et les différentes étapes de construction.