Rapide et facile à construire, la maison conteneur est un habitat de plus en plus utilisé

Dans l’univers de la construction individuelle, il y a les maisons classiques faites de parpaings et de ciments. Il y a aussi les tiny-houses, ces micromaisons de bois qui ont un succès fou ! Et puis il existe les maisons containers, très faciles à construire dans un délai qui défie toute concurrence.

Economiques et très robustes, elles peuvent permettre de loger une grande famille puisque les containers peuvent s’assembler. Les containers proviennent du commerce maritime, et s’achètent souvent d’occasion. Bien sûr, il est possible d’en acquérir des neufs, mais, en général, le but de ces habitations est de recycler un matériel obsolète pour son utilisation principale. Comment construire sa maison container ?

Quels sont les avantages d’une maison container ?

Le principal avantage étant qu’elle est évidemment facile à construire, puisque les murs, le sol et le plafond sont livrés déjà montés. Avec plusieurs containers, il est possible d’avoir une belle surface habitable. Les containers sont en métal et donc hyper robustes et résistants aux intempéries. Si l’on utilise des containers mis au rebut, alors la maison container devient écologique ! Il faut cependant une belle imagination et de la créativité pour la rendre esthétique sauf si l’on souhaite garder le côté industriel des containers.

Pourquoi la maison container est-elle écologique ?

En choisissant des containers maritimes mis au rebut, vous leur donnez une seconde vie. Et avec une bonne isolation intérieure, le container par son étanchéité ne requiert que peu d’énergie, pour le chauffage notamment. Non seulement vous recyclez, mais en plus vous luttez contre la déforestation (pas de bois dans la structure). Et, vous stoppez aussi les ondes électromagnétiques par le biais du métal.

Pourquoi la maison container est-elle économique ?

Au lieu d’empiler des centaines de parpaings et de les coller avec des tonnes de ciment, vous n’aurez qu’à « empiler » ou « assembler » vos pièces à vivre ! Et avec une maison container, il n’y a pas besoin de fondation. Le container est autoportant, il se stabilise tout seul sur une chappe en béton par exemple. Il est tout de même conseillé de faire appel à un professionnel quant au type de terrain qui accueillera vos containers. Il serait dommage de les voir s’affaisser à cause d’un sol trop meuble.

Comment choisir le bon container ?

Les containers maritimes sont les plus utilisés dans ce type d’habitation. Il en existe 4 types : Dry, Open-top, Tank et Flat-Rack.

Dry : ils s’utilisent pour le transport des marchandises sèches et non polluantes. Un Dry pèse entre 1.4 et 4 tonnes et sa superficie oscille entre 6.7 et 28.3 m². Ils sont parfaitement étanches et très robustes.

: ils s’utilisent pour le transport des marchandises sèches et non polluantes. Un Dry pèse entre 1.4 et 4 tonnes et sa superficie oscille entre 6.7 et 28.3 m². Ils sont parfaitement étanches et très robustes. Open-top : Les conteneurs open top sont semblables aux Dry, mais ils ont un toit amovible. Parfaits à empiler pour avoir une plus grande hauteur « sous plafond ».

: Les conteneurs open top sont semblables aux Dry, mais ils ont un toit amovible. Parfaits à empiler pour avoir une plus grande hauteur « sous plafond ». Tank : Il est probablement le moins utilisé en construction car il est destiné aux transports de carburants ou produits chimiques. En revanche il peut avoir un fort potentiel esthétique par sa forme cylindrique.

: Il est probablement le moins utilisé en construction car il est destiné aux transports de carburants ou produits chimiques. En revanche il peut avoir un fort potentiel esthétique par sa forme cylindrique. Flat-Rack : Celui-ci est plat et ne possède pas de parois latérales fixes, ni de toit, seules les parois d’extrémité sont fixes

Pour une maison container de 100 m², avec des produits neufs, il faut compter entre 700 et 1500€ le m² !

Quels inconvénients pour une maison container ?

Outre le côté pas très esthétique à l’achat, il faut également penser à organiser les déplacements de ces containers… Le transport peut vite faire grimper le prix du m² car il faut ensuite les empiler ou les assembler en enfilade et pour cela, il faut obligatoirement un engin de levage à disposition.