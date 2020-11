Une mignonne Tiny House entièrement meublée par le géant suédois IKEA

Vivre dans de petits espaces ! Ce serait à priori la nouvelle tendance… très tendance ! Soit par envie de Nature, soit par besoin de se débarrasser du superflu, du superficiel, de tout ce dont nous n’avons pas véritablement besoin. Mais comment décorer une Tiny House ? Découvrez la maison de Fabienne, sa Tiny House entièrement meublée par le géant suédois IKEA est vraiment accueillante ! Un petit cocon de confort sur une surface de 25 m².

La Tiny House de Fabienne :

25 m² de bois clairs et tout le confort pour cette jolie tiny-house ! Cuisine, salle de bain, salon, chambre et même une terrasse ! Le mobilier y est hyper fonctionnel et elle est fort accueillante. Sa tiny-house se trouve en Suisse près de Soleure. Elle réalise son rêve et explique : « Je voulais consciemment me séparer de tout ce qui n’est pas nécessaire et m’entourer uniquement de choses que j’aime »

Avec son père, elle construit donc son petit cocon en matériaux durables et écologiques. Posée sur le terrain de ses parents, elle se chauffe avec un vieux poêle à bois et utilise des couleurs naturelles pour agrandir l’espace. Avec ces jolis contrastes de couleurs sombres et de couleurs claires, l’atmosphère qui s’en dégage inspire la zenitude !

Comment savoir si vous pouvez poser votre Tiny House sur votre terrain ?

La code de l’urbanisme ne définit pas vraiment la tiny-house, concept récent et encore peu courant en France, même si les ventes explosent actuellement. Les tiny-houses peuvent cependant être assimilées à résidences démontables ou à des résidences mobiles de loisirs.

Selon le site FCCC, les résidences mobiles de loisirs terrestres habitables sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière. Elles doivent conserver des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacées. Il faut donc savoir avant tout si votre tiny-house sera déplacée ou si vous prévoyez d’en faire votre habitation principale.

Si vous la déplacez, elle sera une résidence mobile de loisirs, sinon une résidence démontable. Dans tous les cas renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie, il vous sera peut-être demander un permis d’aménager ou une déclaration d’urbanisme.

Le permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme qui permet à l’administration de contrôler les aménagements réalisés sur un terrain.

La déclaration d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme.

