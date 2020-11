Tiny House : IKEA dévoile une adorable « maison durable » à découvrir en visite virtuelle

Les Tiny-House ont le vent en poupe, elles sont pratiques, économiques et très souvent écologiques. Pour donner un aperçu des bénéfices que pourraient en tirer les futurs propriétaires, le géant de l’ameublement suédois IKEA vient de construire sa propre tiny house !

C’est une petite maison durable que l’on peut visiter en ligne qui a été créée par la marque Vox Creative et Curbed en collaboration avec IKEA. C’est le première fois qu’une enseigne d’ameublement construit sa propre Tiny House. A peine 12 m² de surface mais des aménagements et rangements ingénieux qui permettent de vivre à peu près n’importe où et confortablement.

L’objectif d’IKEA est de prouver que « que n’importe qui, n’importe où, peut vivre de manière plus durable ». IKEA ajoute « Nous avons construit une petite maison durable à partir de la base pour mieux éduquer et inspirer les consommateurs à introduire la durabilité dans leur propre vie » La marque veut également faire prendre conscience aux consommateurs que vivre dans une maison de 300 m² n’est plus nécessaire aujourd’hui et surtout franchement pas écologique.

Visite virtuelle uniquement pour le moment

A l’origine la Tiny House devait parcourir le monde pour que les gens la découvrent mais à cause de l’épidémie de coronavirus, ils ont dû revoir leurs plans. C’est donc par une visite virtuelle qu’il est possible de découvrir la IKEA Tiny House Project. Tous les détails sont visibles : meubles à encombrement minimal, électricité, électroménagers… Tout tient dans 12 m².

On y trouve un confortable salon extérieur aménagé dans les moindres détails et une décoration très… scandinave évidemment ! Côté cuisine, une table de cuisson sans gaz, un comptoir en bois fait dans un arbre entier et des éléments de cuisine fabriqués à partir de bouteilles en plastiques recyclées.

Le tout étant bien entendu alimenté par des panneaux solaires. Nous n’avons en revanche pas connaissance de l’éventuelle mise en vente de la tiny house par IKEAmais le concept reste innovant et précurseur d’un nouveau mode de vie.