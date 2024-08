Plume Habitat dévoile la « Courte éclaircie » une Tiny house lumineuse équipée d’un poêle à bois en fonte

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous connaissez déjà les petits chefs-d’œuvre fabriqués par Plume Habitat, constructeur de tiny house basé à Villeneuve (04). Méline vous avait présenté la tiny house du Lac, en mars dernier, et moi, la Cosmos, en décembre 2023. Une nouvelle tiny house vient de sortir des ateliers des Alpes de haute Provence, le modèle « Courte éclaircie », qui sera bientôt mise en location par le propriétaire sur un terrain niché dans le magnifique département du Gard. Si je devais la décrire en quelques mots, je dirais : et que la lumière fut ! Des fenêtres partout, pour laisser entrer la lumière à tous les étages. Je vous la présente immédiatement.

Un superbe poêle en fonte

La tiny house Courte éclaircie par Plume est une petite maison classique, mais élégante, avec un toit gris clair et des menuiseries couleur chocolat. Une petite touche d’originalité au niveau du toit, qui est « en décroché », abritant la chambre sur sa partie la plus haute. En entrant, on découvre un salon chaleureux et des fenêtres immenses, comme dans toute la tiny house d’ailleurs. Au milieu du salon trône un superbe poêle en fonte, pour les soirées au coin du feu. Une table astucieuse, inspirée des camping-cars, se replie pour libérer un maximum d’espace lorsqu’elle n’est pas utilisée. On accède ensuite à la chambre, en mezzanine, par un escalier multifonction, qui fait office de rangement en dessous. La mezzanine, dédiée au couchage, dégage une ambiance intime et apaisante, renforcée par un claustra en épicéa massif qui fait également office de garde-corps. Le bois clair de l’épicéa apporte une touche naturelle et douce, tout en maintenant une luminosité agréable dans cet espace, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et sereine. Une fenêtre, près du lit, vous permettra de vous endormir en observant les étoiles : j’adore !

Une Tiny House baignée de lumière

Je commencerai par la cuisine, car j’adore l’agencement, les couleurs, et le fait qu’elle soit « cachée » dans un petit coin de la tiny house ! Avec sa fenêtre directement au-dessus de la plaque, vous pourrez cuisiner en observant le panorama, et sans odeurs dans la maison. Des tons clairs viennent agrandir la pièce. Côté équipement, ce n’est pas la cuisine d’un grand palace, mais l’essentiel s’y trouve pour un séjour. Ainsi, on retrouve une plaque de cuisson à induction à 2 foyers, un réfrigérateur top de 90 litres, et un four électrique encastré de 45 litres.

L’évier simple cuve en inox est monté en affleurant avec le plan de travail, où des tiroirs pour couverts et accessoires ainsi qu’une poubelle intégrée terminent cet espace fonctionnel et moderne. Quant à la salle de bain, elle est minuscule, mais accueille tout de même un WC à chasse d’eau classique et une douche de 80×80 cm avec un habillage en feuille de pierre véritable, dans un élégant coloris ardoise. Pour garantir une gestion optimale de l’humidité, un extracteur d’air hygrovariable a été installé.

Toutes les caractéristiques de la tiny house Plume Courte éclaircie

Ossature en Épicéa CL II

Isolation en laine de coton recyclée (Métisse)

Châssis acier galvanisé à chaud, double essieux freinés

Bardage en Peuplier thermo-traité français laissé à griser

Revêtement mural en CP Peuplier mis en peinture (blanc)

Parquet Épicéa massif vitrifié dans les espaces de vie

Revêtement liège dans la salle de bain (Coloris Identity Moonlight de chez Wicanders)

Agencement en Épicéa semi-massif mis en peinture (Laque coloris Sauge de chez La Bonne Peinture)

Couverture en aluminium laqué, pose à joint debout (Coloris Gris de Zinc de chez Prefa)

Menuiseries aluminium à double vitrage (Coloris Brun-gris RAL 8019)

Réseau de plomberie en multicouche, raccords sertis

Réseau électrique Legrand et Schneider

Chauffe-eau électrique 30 l (Atlantic)

Mes « petits coins » préférés dans la tiny house Courte éclaircie de Plume, seraient la chambre, avec sa grande fenêtre auprès du lit, et le petit garde-corps ajouré, qui donne une touche moderne. Mais, j’aime aussi beaucoup la cuisine, avec la fenêtre au-dessus de la plaque et son côté « petite cuisine d’enfants » … Pour information, ce nouveau modèle intègre une climatisation réversible sans unité extérieure. L’air refroidi ou réchauffé est distribué à travers la tiny house via un réseau de gaines et trois bouches de soufflage. En savoir plus, et découvrir l’univers de Plume ? Rendez-vous sur le site officiel : plumehabitat.fr. Et, vous ? Quelle est votre pièce préférée dans cette nouvelle tiny house ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .