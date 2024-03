Plume Habitat dévoile son dernier bijou d’architecture légère, la Tiny House du Lac

Si vous nous suivez depuis quelques années, vous savez que nous aimons beaucoup vous présenter certaines tiny houses, de préférence, fabriquées en France. Et oui, lors de ces dernières années, les fabricants de tiny house français se sont multipliés et s’axent sur la personnalisation. En ce début mars, c’est l’entreprise Plume Habitat qui nous présente sa nouvelle tiny house, baptisée « La tiny house du lac ». Un nouveau modèle fondé sur le modèle standard de l’entreprise basée à Villeneuve dans les Alpes-de-Haute-Provence. La tiny house est, rappelons-le, considérée comme une habitation légère de loisirs (HLL), mais peut aussi, comme ici, devenir votre résidence principale. Confort, simplicité et retour aux sources pour la Tiny House du Lac. Découverte.

Présentation de la Tiny House du Lac

Le précédent modèle appelé Tanjun était axé sur une inspiration japonaise. Avec celle-ci, toujours conçu sur le modèle standard de l’entreprise, l’inspiration du Pays du Soleil Levant disparaît pour revenir sur des fondamentaux : le bardage en pin Douglas brossé, une toiture plus classique, et des menuiseries de couleur anthracite. Du côté de l’architecture, Plume Habitat conserve ses valeurs que sont le confort et la simplicité. Point de fioritures, uniquement du fonctionnel, à un prix maîtrisé, le propre de l’entreprise. Néanmoins, la tiny house du lac reste une petite maison accueillante, conçue avec des matériaux chaleureux, des couleurs douces. Bien entendu, les matériaux utilisés sont issus d’artisans français, une autre valeur de Plume Habitat. De petite taille et légère, la Tiny House du Lac se destine plutôt à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans la gestion locative, ou la chambre d’hôtes. Cependant, elle serait tout à fait capable d’être une résidence principale.

Un petit tour à l’intérieur ?

La tiny house du lac se décompose en trois espaces distincts. Commençons par vous présenter l’espace jour, dans lequel chaque élément est pensé pour optimiser le confort et l’efficacité. On retrouve ainsi, une table escamotable astucieusement intégrée, non seulement comme espace de repas, mais également comme solution de rangement ingénieuse. Le chauffage est assuré dans cet espace par un radiateur d’électrique de 1 500 W pour une chaleur douce et réconfortante. Afin de laisser entrer la lumière naturelle, la tiny house du lac bénéficie de grandes ouvertures. Enfin, dans cet espace de vie, on trouve aussi un superbe garde-corps en épicéa semi-massif, qui assure la sécurité et apporte une touche décorative intéressante.

Le second espace qui accueillera les visiteurs, est l’espace nuit, qui se trouve en mezzanine, et dans lequel on retrouve un couchage de 140 cm pensé pour deux adultes. On y accède par une série de marches, intégrées au claustra et au garde-corps. Sous cette mezzanine, Plume Habitat a intégré un petit coin lecture, qui peut aussi faire office de chambre d’appoint. Nous retrouvons, un espace sanitaire, avec des toilettes sèches, accompagnées d’une réserve de sciure, conjuguant écologie et praticité. La salle de bain accueille une douche spacieuse de 75×75, habillée de feuille de pierre véritable au veinage prononcé. Terminons notre visite par « le nerf de la guerre » : la cuisine ! Celle-ci conjugue modernité et fonctionnalité avec une plaque de cuisson 2 feux à induction, un réfrigérateur de 45 litres, un évier simple cuve en inox et de nombreux rangements optimisés pour un si petit espace.

Toutes les caractéristiques techniques de la « Tiny House du Lac »

Ossature en Épicéa CL II

Isolation en laine de coton recyclée

Châssis acier galvanisé à chaud, double essieux freinés 5,40 m

Bardage en Douglas brossé et teinté gris

Lambris Épicéa raboté naturel et CP Peuplier mis en peinture teinte crème

Sol en Épicéa semi-massif vitrifié (espace de vie et salle de bain)

Agencement en Épicéa semi-massif

Couverture en bac acier anthracite RAL 7016

Menuiseries aluminium à double vitrage, couleur : anthracite RAL 7016

Réseau de plomberie en multicouche, raccords sertis

Réseau électrique Legrand et Schneider

Chauffe-eau électrique 30 litres Sauter

Pour en savoir plus ou peut-être passer commande de votre tiny-house, rendez-vous sur le site officiel : plumehabitat.fr. Que pensez-vous de cette nouvelle tiny house ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .