Amarante : l’entreprise francaise Plume dévoile une nouvelle Tiny House avec une double mezzanine

Les tiny houses gagnent toujours et encore du terrain en France, ainsi que dans le monde. Si, au début de leur invention, les tiny houses avaient été inventées pour pallier l’urgence à reloger les sans-abris de l’Ouragan Katrina, elles sont devenues un mode d’habitat à part entière. La vie en tiny house ne devient plus une obligation, mais un véritable projet de vie. Ce projet de vie, l’entreprise française Plume vous aide à le réaliser avec de superbes tiny houses, réalisées en fonction de vos souhaits. En 2021, nous vous avions présenté le modèle Azur. Depuis quelques mois, un nouveau modèle, l’Amarante, est sorti des ateliers de fabrication. Découvrez ce nouveau petit bijou Made In France évidemment !

Plume, c’est qui ?

Plume est avant tout une entreprise « Made In France », installée à Villeneuve, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans cette magnifique région entre mer et montagnes, elle conçoit des tiny-houses de manière artisanale et passionnée. De la conception à la livraison, Plume vous accompagne dans votre projet de construction, qu’il soit standard ou personnalisé. En confiant à Plume le projet qui peut être celui d’une vie, vous vous assurez d’une micro-maison fabriquée en France. Et bien entendu, fabriquée avec des matériaux respectueux de l’environnement.

Un petit tour à l’intérieur de l’Amarante de Plume ?

La tiny house Amarante s’adresse aux familles avec enfants, ou qui ont besoin d’espace, même dans une vie minimaliste. En effet, elle s’équipe de deux espaces de couchages, avec une mezzanine principale accueillant un couchage de 160 cm, puis une seconde plus petite avec un couchage de 140 cm. Si ce deuxième espace ne vous est pas utile en chambre, il sera parfait pour un coin bureau pour télétravailler, par exemple ! La première mezzanine est accessible via un escalier en console, tandis que la seconde l’est par un autre escalier, cachant des rangements dissimulés. Dans cette maison aux formes généreuses, tout a été optimisé pour le rangement et le gain de place.

Dans la cuisine minimaliste, mais fonctionnelle, les futurs propriétaires disposeront de tout le nécessaire pour passer de joyeux moments autour d’un bon repas. Quant à la salle de bains, elle dispose de toilettes sèches et une douche de dimension standard, ainsi qu’une colonne de rangement destinée aux serviettes et linges de maison. Des fenêtres sur toutes les façades, et deux à l’étage permettront de laisser entrer la lumière naturelle, réduisant ainsi les coûts d’énergie de vos éclairages. Encore une superbe réalisation des Ateliers Plume, non ?

Toutes les caractéristiques techniques de l’Amarante

Afin d’orienter votre choix sur l’Amarante, voici ses principales caractéristiques techniques :

Châssis en acier galvanisé à chaud à double essieux freinés.

Ossature en Épicéa CLII.

Isolation en laine de coton recyclée.

Bardage en Peuplier thermo-traité français, saturateur anti-UV.

Lambris Épicéa raboté.

Parquet en Pin massif teinté et vitrifié.

Agencement en Épicéa semi-massif.

Couverture en aluminium laqué, pose à joint debout.

Menuiseries aluminium à double vitrage.

Réseau de plomberie en multicouche, raccords sertis.

Réseau électrique Legrand et Schneider.

Chauffage rayonnant 1500 W.

Pour résumer, dernier-né de l’Atelier Plume, le modèle Amarante se compose d’un espace jour avec salon cosy sous mezzanine et d’un espace nuit avec deux couchages (140 cm et 160 cm). La salle de bains dispose de toilettes sèches, d’une douche de 80 cm x 80 cm avec habillage feuille de pierre véritable. La gestion de l’humidité est assurée par un extracteur d’air hygrovariable. Dans la cuisine, on retrouve une plaque de cuisson à gaz à deux feux, un mini four, un miniréfrigérateur et légumier ainsi qu’un évier inox à double bac. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site plumehabitat.fr.