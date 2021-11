Plume : des Tiny Houses 100% artisanales et fabriquées en France dans les Alpes de Haute Provence

Il y a quelques années, lorsque l’on souhaitait déménager ou acquérir une résidence secondaire, on se tournait vers des appartements en bord de mer, ou éventuellement, un mobil home dans un camping au cœur de la nature. Aujourd’hui, les citadins en mal de grand air se tournent de plus en plus vers les tiny houses, et ce ne sont pas forcément pour en faire des résidences secondaires. Depuis les différents confinements, les citadins qui se sont vus cloitrés dans 20 m² souhaitent quitter la ville ,et s’offrir la même surface au beau milieu d’une prairie. La tiny house n’en finit pas de faire des adeptes.

Si votre souhait de construire une tiny-house se dirige vers le Sud de la France, vous pouvez faire appel à la société PLUME, basée dans les Alpes de Haute Provence. Une entreprise artisanale qui fabrique des tiny houses avec des matériaux locaux et que vous pourrez évidemment personnaliser. Présentation.

Plume, une entreprise « Made In France »

L’entreprise se trouve à Saint-Martin-Les-Eaux près de Manosque (04), un endroit magique de notre pays. Plume vous accompagne dans votre projet de tiny house, de la conception à la livraison. Que vous souhaitiez du standard ou du sur-mesure, c’est vous qui décidez du devenir de votre micromaison écologique. Avec Plume, vous aurez une tiny-house 100% française, fabriquée de manière artisanale par des passionnés; le rêve en somme.

Un accompagnement sur tout votre projet

Même s’il s’agit d’une petite maison, ce n’est pas donné à tout le monde de posséder le savoir concernant sa construction. Plume va alors vous accompagner sur la totalité de votre projet. Peu importe l’utilité finale de votre tiny-house, vous serez sûrs qu’elle vous ressemblera. Vous trouverez également toutes les réponses à vos questions sur l’alimentation en eau ou en électricité, ou encore comment la faire livrer, etc. D’ailleurs, Plume ne se limite pas au Sud de la France, et peut livrer votre tiny-house dans tout l’hexagone et même en Europe, précise l’entreprise dans un communiqué de presse qu’elle nous a transmis.

Du sur-mesure quoi qu’il arrive

Plusieurs choix sont possibles lorsque vous décidez d’investir dans une tiny-house: elle pourra devenir une résidence principale ou secondaire, mais également un bureau pour télétravailler, ou encore un habitat locatif pour des chambres d’hôtes par exemple. Plume vous accompagnera également dans toutes les démarches administratives (taxe d’aménagement, demande de permis d’aménager etc).

Focus sur deux modèles Plume

La tiny house Caracole se pose comme une petite maison familiale. Avec ses 6.50m de longueur, une cuisine, un espace nuit sur mezzanine, une cuisine et une salle de bain; les 13 m² de surface sont parfaitement optimisés pour y vivre confortablement.

A l’intérieur, on retrouve une banquette convertible et une table escamotable, toujours dans le but de libérer plus d’espace.

Côté équipement, vous pourrez compter sur un réfrigérateur, une plaque gaz, une douche, un évier, des toilettes sèches et un lit deux personnes. Le bardage est réalisé en peuplier thermo traité et ​la couverture bac en alu laqué.