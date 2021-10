Immobilier : une prime 10 000€ pour acquérir une maison ou un appartement en résidence principale

Si vous envisagez d’acquérir bientôt votre résidence principale et que vous percevez des revenus modestes, ce qui va suivre devrait vous intéresser. A partir du Lundi 4 Octobre 2021, le groupe Action Logement débloque une enveloppe de 200 millions d’euros pour aider ceux qui veulent devenir propriétaires. Cette offre sera limitée dans le temps et réservée à certains ménages… Mais elle sera aussi attribuée aux plus rapides à s’inscrire pour en bénéficier.

Avec les prix de l’immobilier qui ne cessent de flamber depuis quelques mois, et les difficultés à obtenir un prêt immobilier, cette aide pourrait débloquer certains dossiers. Montant ? Conditions d’accès ? On vous explique tout !

La Prime Accession c’est quoi ?

Le groupe Action Logement, géant du logement social va donc attribuer une enveloppe de 200 millions d’euros pour aider à l’achat d’une résidence principale. Cette Prime Accession concernera donc 20 000 ménages pour un montant de 10 000€ chacun. Cette subvention se destine aux salariés aux revenus modestes désireux d’acquérir leur logement.

Le Prime Accession peut être demandée pour l’acquisition d’un logement ou la construction d’un bien. Elle a pour objectif de compléter le financement d’une résidence principale, dans le cadre d’un projet de construction ou d’acquisition.

Qui peut bénéficier de cette subvention ?

Les ménages pouvant prétendre à cette aide doivent remplir certaines conditions de revenus dont nous parlerons ensuite. Mais ils doivent surtout n’avoir jamais été propriétaires, salariés ou préretraités du secteur privé ou agricole.

Ils doivent aussi se situer en dessous des plafonds de revenus du prêt social location-accession (PLSA) soit 32500€ par an pour une personne seule vivant dans une zone où les logements se font rares. Si le bien se situe dans une zone « hors tension immobilière » alors les revenus ne devront pas dépasser 24700€ par an.

Comment demander cette Prime Accession ?

Dès le lundi 4 octobre, il faudra vous rendre sur le site Action Logement pour vous inscrire… Attention 20 000 demandes seulement seront honorées si elles respectent les conditions d’attribution. Cette offre est en théorie disponible jusqu’au 31 décembre 2022. Mais il se pourrait que les fonds ne tiennent pas jusqu’à cette date.

Sachez enfin que cette Prime Accession, ne vous empêchera pas de bénéficier d’autres aides comme le Prêt à Taux Zéro par exemple.

Le Prêt à Taux Zéro c’est quoi ?

Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ existe depuis 1995, à l’initiative de Pierre-André Périssol, ministre du logement dans le gouvernement français d’Alain Juppé. Il permet de financer une partie d’un achat ou d’une construction d’une résidence principale. Le PTZ est soumis à conditions de revenus qui dépendent des zones de localisation du logement. Les prétendants au PTZ ne doivent pas avoir été propriétaires de leur domicile dans les deux années précédant la demande.

Au sens fiscal, le prêt à taux zéro est une « avance remboursable ne portant pas d’intérêt » et doit de ce fait être déclaré aux services fiscaux par l’établissement de crédit (banque, courtiers en prêt immobiliers).

Les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter mais la disponibilité de logements vacants s’amenuise… Cette prime pourrait être la bienvenue pour certains ménages. Mais suffira-t-elle pour permettre aux ménages modestes de devenir propriétaires de leur logement ? C’est déjà un pas vers la propriété et cela mérite d’être souligné !

