Immobilier : la flambée des prix des maisons s’accélère en Île-de-France

En début de ce mois de septembre, les notaires du Grand Paris ont publié la tendance montante des prix de l’immobilier en Île-de-France au cours du second trimestre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les maisons dans la région ont nettement pris de la valeur. Et, à en croire ces experts, cette tendance ne va pas se rabaisser de sitôt.

Le prix des maisons en Île-de-France risque de connaître une inflation de 7% au troisième trimestre

Les maisons en Île-de-France suscitent actuellement un certain engouement. Cependant, les notaires du Grand Paris ont déclaré dans leur dernière étude sur l’immobilier francilien, rapportée par Capital, que le prix des maisons dans la région connait une hausse de prix conséquente.

En effet, rien qu’au second trimestre, les experts ont enregistré une hausse de 4,8% en moyenne sur un an en grande couronne et de 5,8% en petite couronne. Ce qui correspond à une inflation de 5,8% en moyenne sur l’ensemble de la région. Néanmoins, il faut constater que cette augmentation de prix au second trimestre est en baisse par rapport au premier trimestre, où l’inflation se montait à 7,3% !

Cependant, les notaires soulignent que cette baisse ne sera que momentanée. En effet, en se basant sur les avants-contrats signés dans leurs études, ces notaires estiment que cette hausse atteindra les 7% en moyenne dès le troisième trimestre.

A combien s’élève le prix des maisons en grande couronne ?

Les notaires Christian Godard, à Claye-Souilly à Seine-et-Marne, et Thierry Delasalle, à Paris, expliquent ainsi qu’il y a un certain regain d’intérêt pour les zones rurales. Si, jusqu’à présent, les acheteurs se faisaient plus nombreux en petite couronne, ils n’hésitent plus, désormais, à acquérir des biens immobiliers encore plus éloignés de la capitale.

Justement, les notaires ont détaillé les évolutions de prix entre les maisons et les appartements dans chaque département. Pour la grande couronne, les prix moyens des maisons grimpent désormais à 260.500 euros en moyenne en Seine-et-Marne, 306.000 euros dans le Val-d’Oise, 315.000 euros en Essonne et 407.600 euros dans les Yvelines.

Ces évolutions de prix démontrent que les hausses annuelles de prix se situent entre 4,5% à 5,5%. Mais cette inflation se rencontre aussi dans les appartements. En effet, les prix moyens au mètre carré sont de 4,4% en Seine-et-Marne, 4,1% dans les Yvelines et 3,9% en Essonne et dans le Val-d’Oise, rapporte Capital.

Qu’en est-il en petite couronne ?

Du côté de la petite couronne, la tendance se poursuit également avec une flambée constante des prix. Par exemple, au deuxième trimestre 2021, le prix d’une maison dans les Hauts-de-Seine coûtait en moyenne 686.800 euros. Le prix moyen en Seine-Saint-Denis est de 310.000 euros tandis que le prix de l’immobilier dans le Val-de-Marne se montait à 409.100 euros. Ces hausses annuelles sont ainsi comprises entre 5% et 6%.

Les appartements ne sont pas en reste puisqu’ils coûtent désormais 6.590 euros en moyenne le mètre carré dans les Hauts-de-Seine, soit une inflation de 4,3%. En Seine-Saint-Denis, le prix moyen au mètre carré est de 4.020 euros, soit une hausse de 4,7%. Enfin, dans le Val-de-Marne, ce prix est de 5.120 euros, soit une hausse de 4,4%. Désormais, vous êtes prévenu !