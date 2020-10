D'après cette étude, les français ne se laveraient pas toujours les mains, même en sortant des toilettes...

Nous connaissons tous la marque Dyson pour ces aspirateurs ultra-efficaces mais saviez-vous que la société Dyson menait également différentes études sur nos comportements. La dernière étude de Dyson porte sur l’hygiène des mains dans la période post confinement que nous vivons. Les gestes barrières que l’on nous recommande passent invariablement par le lavage précautionneux de nos mains.

Même si cela est une évidence pour la plupart des personnes, se laver fréquemment les mains est primordial quelles que soient les circonstances. Depuis l’apparition du coronavirus, les organisations de santé comme l’OMS insistent sur ce geste qui peut permettre de limiter la propagation du virus… Tout passe par le toucher, même si ce virus semble aérien, le fait de l’avoir sur les mains peut nous contaminer. Selon le professeur Raout, se laver les main réduirait de 30% les risques de contamination.

Des chiffres édifiants !

L’étude de Dyson nous en apprend plus sur les habitudes des français et certaines peuvent inquiéter !

14% des personnes interrogées avouent être susceptibles de quitter les toilettes sans se laver les mains .

. 35% se sentent plus concernées qu’avant par l’hygiène des mains.

par l’hygiène des mains. 20% des jeunes hommes américains (19-29 ans) quittent les toilettes publiques sans lavage des mains !

! 30% déclarent qu’ils se lavent les mains plus souvent à cause de la Covid-19 quand 16% estiment que c’était déjà une habitude avant.

Cela fait froid dans le dos quand même non ? Se laver les mains est un réflexe nécessaire pour limiter la propagation du virus. Mais encore faut-il les sécher correctement ! Exit les vieux essuie-mains des toilettes publiques que tout le monde se partage.

Et lorsque les toilettes publiques ne disposent pas de sèche-mains, nous sommes 31% à les laisser sécher à l’air libre et 17% à les essuyer sur nos propres vêtements ! Pourtant les bactéries sur les vêtements se retrouvent… sur les mains !

L’éducation des populations passe aussi par le séchage !

Selon le Dr Salome Giao, Senior Microbiologist and Scientist chez Dyson « Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre l’éducation sur l’hygiène des mains. Nous savons que les mains humides peuvent transférer jusqu’à 1000 fois plus de bactéries que les mains sèches, tandis que s’essuyer les mains sur les vêtements peut compromettre le processus de lavage des mains, car elles peuvent ajouter des bactéries sur les mains lavées si elles ne sont pas propres. »

La technologie Dyson Airblade™, une solution hygiénique et sans contact

En France, 75% des sanitaires publiques sont mal entretenus, et depuis la pandémie, cela préoccupe beaucoup plus les français qu’avant. Et le problème qui est le plus souvent soulevé concerne le séchage des mains… Toucher le bouton pour déclencher le séchage n’est plus d’actualité ! D’autre part les sèche-mains sans filtre n’ont plus la faveur du public !

La technologie Dyson Airblade™ fait de ses sèche-mains des produits sûrs et hygiéniquement parfaits ! Chaque appareil est équipé de filtres HEPA qui s’activent sans aucun contact. L’air pulsé est ainsi dénué de toutes bactéries et aucun bouton n’est à actionner pour les déclencher. Cette technologie a été développée avec la collaboration de professionnels de l’industrie, de l’agroalimentaire mais également avec les services de santé publique.

Dyson Professional souhaite apporter la technologie hygiénique dans toutes les entreprises du monde. Et les avis des experts en hygiène sont unanimes ! Des universités comme Bradford (Royaume-Uni), Philipps de Marburg (Allemagne), reconnaissent l’extrême efficacité de ses sèche-mains révolutionnaires. Certes les produits Dyson ont un coût mais est-il vraiment insurmontable au regard de la santé de ses salariés ou du public accueilli ?

Photo de couverture ArtOfPhotos / Shutterstock