PAPADO, l’invention d’une lunette WC clipsable et sans charnière, médaille d’or du Concours Lépine

Dans nos habitations, il est une pièce que nous utilisons beaucoup, et dans laquelle certains passent beaucoup de temps : les toilettes ! 2 500 fois par an, soit trois ans de notre vie passés aux WC, selon worldtoilet.org. J’ignore pourquoi les toilettes peuvent, pour certains, se transformer en bureau ou en coin lecture, car ce n’est généralement pas la pièce la plus propre d’une maison. En effet, même en les nettoyant chaque jour, la partie qui se trouve sous les charnières de l’abattant est difficilement accessible. Et, évidemment, c’est souvent dans cet espace que se nichent les bactéries accompagnées de mauvaises odeurs ! Une femme, maman de trois garçons, pointilleuse sur l’hygiène, en avait assez des toilettes sales. Agnès Lowe a alors imaginé une lunette clipsable baptisée PAPADO. Je vous présente cet abattant révolutionnaire, qui a d’ailleurs obtenu une médaille d’or au Concours Lépine. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Lorsque l’on est parents de garçons, comme c’est le cas d’Agnès Lowe, l’inventrice, les accidents sont fréquents, lorsque les petits ne maîtrisent pas parfaitement leur outil biologique ! Les toilettes sont, par conséquent, fréquemment souillées et les liquides échappés viennent se loger sous les charnières de l’abattant, impossible à démonter sans tournevis, clés, etc. C’est ce manque de praticité qui a incité l’inventrice à créer PAPADO, une lunette WC clipsable, sans vis, ni charnière.

Pourquoi est-elle si pratique ?

Quand je nettoie mes WC à fond, il me faut une clé pour dévisser les charnières, et retirer l’abattant ! De plus, les toilettes étant souvent de très petits espaces, il faut se contorsionner pour enlever l’abattant, nettoyer puis se contorsionner de nouveau pour remettre le tout en place. Bilan, une bonne demi-heure pour passer un simple coup d’éponge à cet endroit précis ! Avec PAPADO, la promesse est de réduire le temps de nettoyage à 30 secondes, démontage compris ! C’est simple, la lunette dispose de clips, qui viennent directement se fixer sur la partie fixe du WC. Vous clipsez, vous déclipsez en 30 secondes seulement ! Elle a l’air tellement pratique et tellement facile à installer cette lunette !

Les autres valeurs importantes de PAPADO

PAPADO ne se contente pas de proposer un produit pratique, mais met aussi l’accent sur la qualité et la durabilité. Fabriquées en Normandie, les lunettes WC clipsables PAPADO sont conçues pour être résistantes tout en étant écoresponsables. Elles sont composées de matériaux recyclables à 100 %, et conquièrent progressivement la France avec plus de 150 000 unités déjà installées. Au départ, l’inventrice avait imaginé PAPADO pour les lieux publics (hôtels, restaurants, collectivités) mais l’engouement par les particuliers prouvent que l’innovation dans ce domaine, captive.

La lunette PAPADO vous fait de l’œil ? Ainsi, vous pouvez l’acheter sur la boutique de l’entreprise, au prix de 34,90 € sans l’abattant ou au prix de départ de 59,90 € en pack complet. De plus, il existe en divers coloris, et même en version personnalisée, pour apporter une touche personnelle à vos toilettes. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : papado.fr. Que pensez-vous de cette invention ? Pourrait-elle permettre une meilleure hygiène dans les toilettes, selon vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .