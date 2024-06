Quels sont les inconvénients des cosmétiques solides à connaître avant de les adopter ?

Depuis quelques années, nous assistons au retour des cosmétiques solides dans notre salle de bains. Souvent plus naturels que les cosmétiques liquides, ils sont aussi bien plus écologiques, et personne ne pourra le nier. Les cosmétiques solides ne sont pas une invention récente, lorsque j’étais petite, la seule bouteille de la salle de bain devait être le shampooing, sinon le savon en pain était roi ! Je me souviens encore de l’odeur de celui que ma grand-mère achetait, parfumé à la rose. Puis les cosmétiques liquides sont arrivés, envahissant notre salle de bains de bouteilles en tous genres : gel douche, shampoing, après-shampoing et bien d’autres encore. En 2022, seuls 7 % des Français ont acheté du shampoing solide, mais le marché croît chaque année, selon LSA-Conso. Mais, qu’est-ce qu’un cosmétique solide ? Et, quels sont les inconvénients que l’on ne vous mentionne pas toujours lorsque l’on en fait la promotion ? Décryptage.

Qu’est-ce qu’un cosmétique solide ?

Si vous souhaitez réduire vos déchets plastiques, la solution se trouve probablement dans le passage aux cosmétiques solides. La bonne vieille savonnette remplace le gel douche, le shampoing se vend aussi en pain, comme le dentifrice, ou encore la crème de jour. À titre personnel, il y a très longtemps que j’utilise du savon et du shampoing solide. Lorsque je dois les utiliser, il me suffit de les humidifier avant de me laver. Les inconvénients existent, mais il existe des solutions pour les rendre transparents.

Inconvénient n° 1 : le prix

Ce premier inconvénient me semble plutôt être une idée reçue. Je prends l’exemple du shampoing solide que j’utilise, à savoir un produit bio spécial cheveux blancs, que je paie 13,20 € le pain de 70 g. Certes, le prix peut être rédhibitoire, mais ce pain de shampoing dure environ trois mois, en l’utilisant à deux personnes, sur cheveux courts. Après un rapide calcul, ce shampoing me revient donc à 2,2 € par mois. Finalement, cela me revient moins cher que si je devais acheter une bouteille de shampoing équivalente, bio et pour cheveux blancs, par mois.

Inconvénient n° 2 : la conservation des cosmétiques solides

Je dois reconnaître que c’est un inconvénient, car la plupart des cosmétiques solides sont vendus dans une petite boîte en carton, que vous devez jeter. Pour ma part, j’ai conservé quelques pots de confitures vides pour les conserver. Pour les utiliser, il suffit d’un minimum d’organisation, mais ce n’est pas non plus la mer à boire !

Inconvénient n° 3 : des produits solides, mais fragiles

Là encore, c’est une question d’organisation ! Les cosmétiques solides s’altèrent rapidement si l’on n’en prend pas soin. Par exemple, si vous laissez votre shampoing solide trainer sur le rebord de la baignoire, il ne vous durera pas trois mois, c’est certain. C’est pareil pour la savonnette. Pour les protéger, j’utilise donc mes pots vides, et je veille à ce que l’eau n’entre jamais à l’intérieur. Pour les voyages, j’ai de petites boites à savon en aluminium, pour conserver mes produits.

Inconvénient n° 4 : un choix limité

Il faut reconnaître que le choix est beaucoup moins large en termes de cosmétiques solides, que de cosmétiques liquides. Si, par exemple, vous aimez les parfums originaux, plutôt très chimiques, comme le gel douche parfum cola, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas votre bonheur. La plupart des cosmétiques solides sont des produits bio, parfumés avec des fleurs, des plantes, des herbes aromatiques. Cela peut être un frein pour certains, notamment pour les adolescents ou jeunes adultes qui ne jurent que par les gels douches ou les shampoings classiques.

Des inconvénients, mais également des avantages !

Le principal avantage des cosmétiques solides est, avant tout, écologique ! Bien entendu, je ne produis plus aucun déchet quant à mes produits cosmétiques de salle de bain. Les seuls déchets, sont ceux de petites boites cartonnées dans lesquelles sont insérés mes produits. De plus, je n’utilise plus que des produits de qualité, fabriqués à partir de produits bio, probablement plus sains pour ma peau, et exempts de produits chimiques. Enfin, ces produits me reviennent finalement beaucoup moins chers que les produits liquides. La raison ? La fin du gaspillage ! Puisque nous utilisons uniquement ce dont nous avons besoin, le gel douche ne finit plus, étalé au fond de la baignoire, à filer, intact, vers les égouts ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

