Beauté : découvrez Kazidomi un nouveau concept qui vous assure des produits bios de haute qualité !

Kazidomi ? Mais quel concept se cache derrière ce drôle de nom ? Si vous souhaitez acheter des produits bios ou végans sans avoir à vous soucier de l’origine des produits ou de leur qualité nutritionnelle, c’est Kazidomi qu’il vous faut.

Kazidomi c’est une « communauté » qui va vous permettre de consommer mieux et bon avec des prix réduits. La seule condition étant d’acquérir un « droit d’entrée ». Kazidomi c’est un magasin en ligne qui propose des marques connues et bio comme Avril, Pachamamaï ou La Canopée pour le côté beauté… Nous vous parlerons des produits alimentaires dans un prochain article.

Kazidomi c’est quoi :

Kazidomi propose un magasin en ligne composé uniquement de produits bios et d’origine naturelle. La totalité des produits vendus sur le site certifie

Les produits sont Bios

Sans Gluten

Sans sucre raffiné ajouté

Producteurs de qualité

Cruelty Free

Crédit photo : N.C / Neozone

Et la marque certifie aussi que les produits du site sont :

Sans ingrédients artificiels

Ne contiennent pas de graisses hydrogénées

Aucun ingrédient chimique

Pas de colorant artificiel

En fait, vous pouvez shoppez les yeux fermés, vous n’aurez pas besoin de vérifier les étiquettes de vos produits, ni de passer par quelque application qu’il soit !

Kazidomi comment ça marche ?

En adhérant annuellement au site, vous aurez accès à tous les produits avec une réduction pouvant aller jusqu’à 50% ! Concrètement vous vous acquittez de votre adhésion annuelle (80€ en payant en une fois, 120€ en payant mensuellement 10€ par mois). Ensuite vous pouvez passer commande en toute confiance et recevoir des produits de qualité. Et si vous n’avez pas rentabilisé votre abonnement en fin d’année, Kazidomi vous rembourse la différence !

Kazidomi offre également des abonnements aux familles dans le besoin, aux soignants, étudiants ou enseignants. Soit lors de campagnes ciblées soit sur demande spontanée. Et le site redistribue également une partie de ses recettes à des associations caritatives. Vous consommez bon, bio, les yeux fermés et en plus vous contribuez à aider des associations ! Que des bons points pour ce concept !

Crédit photo : N.C / Neozone

Kazidomi c’est aussi une marque en nom propre

Depuis quelques mois, Kazidomi propose des produits estampillés à son nom… Evidemment ils respectent tous les mêmes normes que les autres produits. Nous avons pu tester quelques produits dont voici le détail.

Fer et Vitamines B9: A l’approche de l’hiver, ou par état de fatigue, une cure de fer peut vous redonner la pêche ! Autant faire cette cure avec des produits sûrs ! Prix public : 19.90€ / Prix Membre : 12.93€

Crème Visage Peau mixte à grasse Hi Gorgeous: 100% naturelle, fabriquée à la main à partir d’ingrédients biologiques. Cette crème se veut rafraîchissante et est recommandée pour les peaux mixtes et grasses. L’huile de chanvre apporte douceur et élasticité à votre peau, tout en calmant les irritations. Le beurre de karité hydrate et protège votre peau, surtout en cette période. Enfin les huiles de sésame et de noisette apportent les vitamines A et E qui assouplissent votre peau et la rendent douce comme une peau de bébé. Prix Public : 34.71€ / Prix Membre : 20.83€

Baume à Lèvres Kiss & ride : 100% naturel, présenté dans une petite boîte en métal, il sera partout avec vous. Huile d’olive pour l’hydratation et le protection, beurre de karité pour les protéger des agressions extérieures. Mais aussi, huile de coco pour nourrir vos lèvres en profondeur et apaiser les lèvres gercées. Quant à la cire d’abeille que l’on ne présente plus, elle est une ressource essentielle pour le bien être de vos lèvres. Prix Public : 6.45€ / Prix Membre : 4.51€

Baume pour les Mains High Five: 100% naturel évidemment ! Pour ce produit miraculeux 😊 ce sera beurre de karité, huile de jojoba, cire d’abeille et propolis… Pour les mains certes, mais aussi pour les pieds endoloris et abîmés ! Le beurre de karité pour protéger des agressions extérieures, la cire d’abeille pour nourrir et hydrater vos mains et la propolis pour prévenir de l’oxydation. Prix Public : 16.36€ / Prix Membre : 11.45€.

Savon Saponifié à Froid Argile et Citronnelle : Est-il besoin de rappeler qu’il est 100% naturel ? Ce savon est fabriqué avec le minimum d’ingrédients et saponifié à froid. On y trouve de l’huile essentielle de citronnelle pour ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires… Mais également de l’argile, cicatrisante, purifiante et régénérante. Huile d’olive, beurre de karité et huile de coco protègent la peau des agressions extérieures. Prix Public : 4,95€ / Prix Membre : 3.46€

Concrètement pour ces cinq produits beauté, indispensables et de haute qualité, nous aurions payé 84.35€ au lieu de 55.17€ en étant membre de Kazidomi. Et sur le site, un large éventail de produits pour la maison, pour bébé est disponible ! Lessive, produits ménagers, maquillage, soin de la peau ou des cheveux… Vous trouverez forcément votre bonheur !

Ce que nous avons pensé des produits testés :

Notre coup de cœur va à la crème hydratante pour le visage… Unisexe, peu odorante, elle sert à toute la famille et nos peaux nous remercient… Après seulement une semaine d’utilisation quotidienne, la peau est moins sèche et plus douce… Les imperfections ou rougeurs s’estompent peu à peu… Aucune allergie ni aucun picotement ressentis ! Que du bonheur.

Les autres produits sont tous aussi qualitatifs, le baumes mains et lèvres ne laissent aucune pellicule grasse sur la peau, et hydratent parfaitement ces deux parties du corps souvent malmenées par la météo ambiante ! Nous n’avons pas grande critique à faire par rapport aux produits que nous avons testés. Et nous sommes absolument certains de leurs qualités, de leurs fabrications et des ingrédients qu’ils contiennent ! Retrouvez-nous la semaine prochaine avec quelques recettes réalisées avec les produits alimentaires Kazidomi !

Un concept à découvrir absolument De belles économies à faire Des produits de toutes marques bio ! Un concept original Kazidomi c'est un magasin en ligne de produits bios et naturels. Grâce à ce site vous pouvez shopper les yeux fermés. User Rating: 3.6 ( 1 votes)