Est-ce que la pierre d’alun est efficace contre la transpiration ?

Le printemps reviendra bientôt et avec lui, les premiers soleils, les premières chaleurs, et les premières odeurs de transpiration ! Ces odeurs sont provoquées par une hypersudation et non, comme on le pense souvent, toujours dues à un manque d’hygiène. La cause importe peu dans cet article, il est vraiment très désagréable de sentir la transpiration, non ? Dans les 1990, une amie m’avait parlé de la pierre d’Alun, un petit bout de caillou naturel, qu’il suffit d’humidifier pour profiter de ses bienfaits. Alors, si vous aussi, vous cherchez un déodorant efficace, sans superflu et aux pouvoirs quasi magiques, laissez-moi vous présenter cette merveille minérale. Découverte.

La pierre d’Alun un matériau naturel

Cette pierre est un matériau 100 % pur et naturel, qui se présente sous la forme de Potassium alum. C’est évidemment un minerai extrait de la nature, dissout, recristallisé puis réduit en poudre ou façonné en pierre. Pas de parabènes, pas de sels d’aluminium controversés (contrairement à l’alun synthétique), rien que du minéral brut aux propriétés astringentes et purifiantes. C’est un actif cosmétique idéal pour la fabrication de déodorants sous diverses formes : crèmes, gels, lotions ou même poudres. Mais, attention, sa puissance peut ne pas convenir aux peaux les plus sensibles, qui peuvent ressentir quelques picotements ou irritations après application. Pour ma part, la pierre d’Alun c’est une armure contre les mauvaises odeurs, et j’en ai toujours une petite dans mon sac à main !

Une efficacité redoutable pour réguler l’humidité

Honnêtement, j’ai testé des dizaines, voire des centaines de déodorants chimiques : en spray, en roller, solides, en crème, etc. Aucun n’arrive à la cheville de la pierre d’Alun : elle est d’une efficacité redoutable ! Contrairement aux déodorants classiques, souvent bourrés d’alcool et de parfums artificiels, elle agit à la source du problème : la transpiration. Grâce à ses propriétés astringentes, elle resserre les pores de la peau et régule ainsi l’excès d’humidité, tout en neutralisant les bactéries responsables des odeurs. Résultat ? Une protection longue durée, une sensation de fraîcheur venue tout droit de la pureté minérale, et aucun résidu collant sous les aisselles. Et le must ? Elle est également un allié précieux pour les peaux grasses ou à imperfections, aidant à purifier et à équilibrer l’épiderme.

Comment l’utiliser et pourquoi on l’aime ?

Utiliser la pierre d’Alun, c’est d’une simplicité enfantine : il suffit de l’humidifier légèrement et de la passer sur la peau propre et sèche. Elle peut aussi être intégrée dans des recettes maison pour réaliser son propre déodorant sur mesure. Outre son action déodorante, elle fait des merveilles après le rasage en calmant les irritations et en évitant les coupures infectées. Attention, si vous ne connaissez pas encore la pierre d’Alun, choisissez des produits 100 % naturels, sans aucun ajout de produit chimique, ni parfums d’ailleurs ! L’idée n’étant pas de « sentir bon » mais de ne plus « sentir mauvais » !

