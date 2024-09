« Comme Avant », un atelier artisanal de cosmétiques biologiques près de Marseille

Depuis de nombreuses années déjà, je n’utilise plus aucun shampoing en bouteilles plastiques, ni gel douche d’ailleurs. Dans ma salle de bain, uniquement des savons solides, des shampoings solides, et même des dentifrices solides. Dans ce domaine, une jeune marque française, Comme Avant, se positionne comme l’une des meilleures du secteur. Avec des produits 100 % naturels, et prônant le zéro déchet, cette marque marseillaise, me tente beaucoup pour mes prochains achats. J’ai choisi de vous présenter plusieurs de leurs produits, ceux que je serai susceptible d’utiliser dans un avenir proche. Savon solide pour peau à tendance acnéique à l’huile de baies de lauriers, shampoing spécifique pour cheveux blancs, déodorant abricot et fleurs de cerisier, et le répulsif moustique au beurre de murumuru, que je vous avais présenté dans cet article. C’est parti pour la découverte.

Le savon à l’huile de baies de laurier (6,90 €)

Le savon d’Alep enrichi en huile de baies de laurier et en huile de coco présente une version améliorée pour plus d’efficacité et de confort. L’ajout de l’huile de coco propose une mousse plus généreuse et durable, tandis que l’augmentation de l’huile de baies de laurier renforce ses propriétés purifiantes. Avec une formule bio et naturelle, il est idéal pour les peaux sensibles, à imperfections, ou grasses. Ce savon surgras nettoie en douceur, atténue les rougeurs et nourrit la peau tout en respectant son équilibre.

Le shampoing spécifique pour cheveux blancs (13,90 €)

Eh oui, j’ai choisi ce second produit, car il me concerne directement, d’ailleurs ma commande est passée. Depuis 2016, j’ai choisi d’assumer mes cheveux blancs, et plus aucune coloration, qu’elle soit chimique ou naturelle, n’est venue changer ma Nature. Mais, des cheveux blancs, cela s’entretient, et les alternatives aux fameux shampoings violets sont peu nombreuses ! Ce shampoing solide se destine aussi aux cheveux blonds et se compose des ingrédients suivants : tensioactifs doux, eau, huile de brocoli, alcool gras végétal, pigment violet, pigment bleu, argile blanche. Pourquoi ces ingrédients ? Eh bien tout simplement pour obtenir un joli gris argenté et non pas des cheveux jaunis. En effet, cette composition neutralise les reflets jaunes et oranges, nourrit les cheveux fragilisés par les traitements et les fait briller grâce à l’huile de brocoli. Pour 13,90 €, je m’assure environ trois mois de lavage sur cheveux courts… Je vous en reparlerai.

Le déodorant solide abricot & fleurs de cerisier (11,90 €)

Là encore, vous imaginez bien que les déodorants en aérosol ont disparu de ma salle de bain. En général, j’utilise la pierre d’alun, mais elle m’irrite parfois. J’ai donc aussi passé commande de ce déodorant solide, car les parfums de fleurs de cerisier et d’abricot me parlent davantage que les autres. Les principales propriétés de ce déodorant sont aussi celles qui me sont nécessaires. Ainsi, les ingrédients de ce déodorant permettent de réguler le niveau de transpiration, ne pique pas la peau et l’hydrate aussi. Un combo qui, pour ma part, est gagnant sur tous les tableaux.

Le répulsif anti-moustique au beurre de murumuru (19,90 €)

Ce dernier produit, est probablement le produit phare de la marque Comme Avant, et d’ailleurs, on ne le trouve que chez eux ! Le beurre de murumuru, originaire d’Amazonie et particulièrement du Brésil, est reconnu pour ses puissantes propriétés hydratantes et apaisantes. Utilisé par les Indiens d’Amazonie pour protéger leur peau contre les piqûres de moustiques, il arrive sur le marché français. En plus d’hydrater la peau, ce beurre protège efficacement contre les moustiques tigres. Il ne laisse pas de fini gras et dégage une douce odeur citronnée. Sans colorants, parfums ou conservateurs, il est également parfait pour voyager et autorisé en bagage cabine.

À propos de l’entreprise Comme Avant…

L’entreprise est née de l’histoire familiale de Sophie et de Nil, qui, à la naissance de Nael, leur premier enfant, ont cherché une solution pour le « laver » sans agresser sa peau. Leur but étant de réduire la présence de perturbateurs endocriniens, pour prendre soin de leur tout-petit. Ils imaginent alors un premier savon, uniquement à base d’huile d’olive. Fabriquer son propre savon s’avérait la meilleure solution pour obtenir un produit dénué de tous produits chimiques. Rejoints par d’autres membres de la famille, ils ont fondé « Comme Avant », avec une petite référence aux savons que fabriquaient les anciens. Quant aux valeurs de l’entreprise, elles prônent l’Humain, l’Écologie et l’Équitable. Ainsi, les cosmétiques fabriqués à la main, avec des compositions courtes 100 % naturelles, dans un atelier situé à Marseille. Et, bien entendu, le « zéro déchet » est le maître-mot de l’entreprise, que ce soit en termes de produit fini, ou en termes d’emballage. Et, vous ? Avez-déjà utilisé les produits Comme Avant ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .