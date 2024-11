J’ai fait tester à ma fille le sèche-cheveux Laifen Swift Special (1600 W) avec diffuseur

Le cliché des hommes qui ne prennent pas soin d’eux est obsolète ! J’aime prendre soin de ma peau, j’entretiens mon corps, et je déteste par-dessus tout sortir avec les cheveux mouillés. Lorsque la marque Laifen, primée lors du dernier salon IFA de Berlin, m’a proposé de tester le sèche-cheveux Laifen Swift Special, j’ai accepté sans hésiter. Tout d’abord, je bénéficiais d’un produit innovant, mais en plus, je pourrais dire adieu à mon vieux sèche-cheveux que je garderai pour bricoler, cela sert toujours ! Ma fille l’a testé pour vous, sur cheveux longs, car c’est peut-être plus parlant que sur cheveux courts. La promesse de ce sèche-cheveux était un séchage rapide, sans compromis, alors je l’ai essayé pendant quelques semaines. Ce test peut vous intéresser si vous recherchez un appareil performant sans exploser votre budget, puisqu’il est vendu au prix de 135,99* sur le site officiel de la marque. Voici mon retour d’expérience.

Nos premières impressions au déballage

Lorsque j’ai reçu mon colis, et comme à mon habitude, je l’ai d’abord observé sous toutes les coutures. Je l’ai, pour ma part, choisi en blanc, mais il existe aussi en noir. Ce qui m’a le plus interpellé, c’est son design, qui change des sèche-cheveux habituels : élégant et épuré, qui saura se faire discret dans ma salle de bains. Je l’ai ensuite pris en main et constaté qu’il était léger comme une plume avec seulement 407 g (sans cordon).

Cela peut vous sembler dérisoire de connaître le poids. Cependant, la « testeuse », ma fille, qui a de longs cheveux bouclés, finit par avoir des crampes lorsqu’elle réalise un brushing complet ou un lissage. De plus, avec seulement 27,7 cm de longueur, elle pourra l’emporter dans son sac à dos lors de ses futurs déplacements.

Enfin, la prise en main est parfaite, il se glisse dans le creux de la main et paraît, de prime abord, très simple à utiliser. On retrouve également dans l’emballage un embout diffuseur magnétique pour cheveux bouclés, un embout standard et un embout plus fin pour un séchage rapide. Il est important de préciser que chaque accessoire est magnétique, ce qui est très commode.

Passons aux aspects techniques du sèche-cheveux Laifen Swift Special

Nous avons donc particulièrement apprécié son aspect pratique, mais ce qui a vraiment séduit ma fille, ce sont ses fonctionnalités avancées et son silence impressionnant. En effet, techniquement, il est doté d’un moteur sans balais haute vitesse, atteignant 110 000 tours par minute, ce qui garantit un flux d’air puissant de 22 m/s pour un séchage rapide et efficace.

Et, après l’avoir testé sur des cheveux très humides, le résultat est concluant. De plus, elle a remarqué que la température était intelligemment contrôlée. En effet, lors de l’utilisation, la chaleur est constamment ajustée pour éviter d’abîmer les cheveux. De plus, cette température ne dépassera jamais les 80 °C, une température qui évitera à ses cheveux de devenir secs et cassants.

Le gros plus, pour les cheveux qui frisottent !

J’ai aussi été interpellé par l’annonce du fabricant qui indique la génération de 200 millions d’ions négatifs. Je me suis vraiment interrogé sur l’utilité de ces ions. Et, en réalité, ils aident à réduire les frisottis et à maintenir les cheveux lisses et soyeux, ce qui fait une vraie différence par rapport à l’ancien sèche-cheveux. Elle m’a indiqué que ses cheveux sont désormais plus brillants, plus doux, mais également moins « électriques » qu’avant. De plus, pour une mise en place rapide d’une coiffure, il propose aussi un mode de séchage alternatif qui passe de l’air chaud à l’air froid.

C’est hyper pratique quand elle n’a pas le temps de sécher en profondeur. Je terminerai par son côté ultra-silencieux, avec 59 dB seulement à pleine vitesse, je ne l’entends plus le matin quand elle se lève aux aurores ! Vous l’aurez compris, je recommande le sèche-cheveux Laifen Swift Special, vendu au prix de 135,99 €*, un prix justifié par ses fonctionnalités !

*Le prix a été relevé le 15 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Laifen Swift Special - sèche-cheveux haute vitesse (3 embouts) Design Poids Fonctionnalité Niveau sonore Le sèche-cheveux 2.0 Un sèche-cheveux moderne, silencieux, léger et agréable à utiliser. User Rating: Be the first one !