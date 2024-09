Adieu la transpiration ? Un tissu rafraichissant à base de craie qui réduit la température de 8,3 °C

Avec le réchauffement climatique, il est nécessaire de trouver des solutions écologiques et peu coûteuses pour nous protéger de la chaleur et de ses effets néfastes sur notre santé. Aux États-Unis, Evan D. Patamia a développé un revêtement rafraichissant à base de craie conçu spécialement pour être appliqué sur un tissu. Avec cette invention, l’étudiant diplômé à l’Université du Massachusetts à Amherst veut nous aider à faire face à la hausse des températures à travers une solution à la fois innovante et simple. L’un des principaux avantages de ce concept réside dans le fait que le revêtement ne nécessite pas une source d’énergie externe pour faire ses preuves. Autant dire qu’il s’agit d’une solution passive.

Un phénomène devenu courant alors que la planète se réchauffe

Cette invention intéressante a été présentée lors de la récente réunion d’automne de l’American Chemical Society. « Si vous sortez au soleil, vous allez avoir de plus en plus chaud parce que votre corps et vos vêtements absorbent la lumière ultraviolette (UV) et proche infrarouge (proche IR) du soleil », a expliqué Trisha L. Andrew, chimiste et spécialiste des matériaux qui travaille en étroite collaboration avec Evan D. Patamia.

Un revêtement minéral-polymère

Pour refroidir nos vêtements, certaines sociétés évoluant dans le secteur du textile exploitent le principe du refroidissement radiatif. Cette technique consiste à dévier le rayonnement solaire et éliminer la chaleur corporelle naturelle à travers des matériaux qui réfléchissent la lumière. Cependant, ces derniers ont pour la plupart une empreinte carbone élevée et coûtent cher. Avec sa nouvelle solution, l’universitaire s’est inspiré des revêtements à base de calcaire utilisés habituellement pour garder les bâtiments frais dans les climats chauds. Avec l’aide d’autres scientifiques, il a développé une technique permettant d’intégrer du carbonate de calcium et du sulfate de baryum biocompatible dans un polymère innovant qui peut être appliqué sur les tissus.

Des résultats prometteurs

Les particules de carbonate de calcium issu du calcaire ont pour rôle de réfléchir les longueurs d’onde visibles et proches infrarouges. De leur côté, les particules de sulfate de baryum biocompatibles sont capables de réfléchir la lumière UV. Pour tester l’efficacité du revêtement, l’équipe a appliqué une couche de 5 micromètres d’épaisseur sur des échantillons de tissu. La capacité thermique de ces derniers a ensuite été évaluée. Les scientifiques ont constaté que la température sous les tissus traités pouvait baisser de 4,4 °C au maximum, avec une différence allant jusqu’à 8,3 °C en comparaison avec des tissus non traités.

Plus intéressant encore, les échantillons ont préservé leur propriété rafraichissante après avoir été exposé à des détergents et subi de tests de frottement dans une machine à laver. Plus d'infos : acs.org.