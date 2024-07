L’invention révolutionnaire d’un textile rafraîchissant pour les habitations, les vêtements et les voitures

La météo n’a toujours pas décidé, en ce début juillet, de nous proposer des températures dignes de la saison. Tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe, la chaleur arrivera bien un jour ou l’autre ! Les Français ne sont jamais contents, on le sait, et l’arrivée d’une vague de chaleur fera exploser les ventes de ventilateurs, et de climatiseurs. Même si, en ce moment, on penserait plutôt raclette que salades fraîches ! Pour se rafraîchir quand le moment sera venu, des chercheurs de l’université de Chicago, ont développé un nouveau tissu plutôt étonnant. Ce dernier serait capable de repousser la chaleur des bâtiments situés autour des villes, pour conserver la fraîcheur à l’intérieur. Découverte.

Un textile qui repousse la chaleur et le rayonnement thermique

Cette invention provient d’une équipe de chercheurs de la Pritzker School of Molecular Engineering (PME) de l’Université de Chicago. Ils seraient parvenus à développer un tissu qui peut repousser la chaleur et le rayonnement thermique des bâtiments. En recouvrant les bâtiments situés à l’extérieur de la ville, la chaleur resterait cantonnée en périphérie. Ainsi, les bâtiments situés dans le périmètre protégé par le tissu, bénéficieraient d’une température plus fraîche. Ce tissu peut, selon les chercheurs, être installé sur les véhicules, les vêtements et même sur les trottoirs. Le tissu existe, il est utilisé pour les vêtements de sport, mais les chercheurs souhaitent aller encore plus loin.

Jusqu’à 2,3° C en moins

Lors d’un test réalisé à Chicago, les chercheurs ont constaté que le textile rafraîchissant peut maintenir la température jusqu’à 2,3° C, plus fraîche que le tissu émetteur à large bande utilisé pour les sports d’endurance en extérieur. Comparé à la soie de certaines chemises, il ferait baisser la température de 8,9° C, en bloquant la chaleur à l’extérieur. Ce tissu serait, par conséquent, bien plus performant que les textiles de haute technologie, comme ceux avec des nanodiamants, censés nous tenir au frais.

De nombreuses applications

Pour Chenxi Sui, co-premier auteur et doctorant à la PME, le secret se trouve dans l’exploitation de deux principes : le rayonnement solaire et le rayonnement thermique. « Le rayonnement solaire est de la lumière visible, le rayonnement thermique est de l’infrarouge, donc ils ont des longueurs d’onde différentes. Cela signifie qu’il faut un matériau qui possède deux propriétés optiques en même temps. C’est un véritable défi », explique-t-il dans son étude. L’idée des chercheurs consiste donc à développer une version plus épaisse du tissu rafraîchissant, recouverte d’un film invisible de polyéthylène. Ce textile pourrait alors être appliqué sur les parois des bâtiments et des voitures, contribuant ainsi à abaisser leur température interne.

En réduisant le rayonnement thermique, ce tissu permet de maintenir des températures plus fraîches à l'intérieur, diminuant par conséquent la dépendance à la climatisation. De plus, les scientifiques imaginent aussi, utiliser ce tissu pour les emballages de produits alimentaires ou de boites de stockage. En maintenant ces produits à une température plus basse, le besoin de réfrigération est réduit, ce qui peut aussi permettre d'économiser de l'énergie. En imaginant ce tissu inséré dans la carrosserie d'une voiture, on peut alors extrapoler et imaginer que la climatisation n'y serait plus nécessaire.