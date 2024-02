Mouchoirs en tissu ou mouchoirs en papier, lequel est réellement le plus écologique (et hygiénique) ?

Dans quelques semaines, le printemps reviendra et avec lui, les premiers symptômes allergiques. Les allergies au pollen touchent environ 30 % de la population, selon le ministère de la Santé. Parmi les symptômes de ces allergies, il en est un qui vous incite à dégainer votre mouchoir : la crise d’éternuement. Consciencieux et plutôt écolo, vous tirez alors de votre poche, un mouchoir en tissu lavable et réutilisable. Comme le papier-toilette, vous pensez que les mouchoirs jetables sont polluants, et très peu écologiques. Pourtant, vous allez voir qu’une récente étude publiée sur le site The Conversation, révèle que le mouchoir en tissu est plutôt très dégoûtant, et pas si écologique que l’on pourrait le penser. Décryptage.

Retour sur l’histoire du mouchoir

Le mouchoir en tissu aurait été inventé par hasard par une riche vénitienne au XVIe siècle. Cette femme aurait découpé une pièce de lin, qu’elle aurait brodé de dentelles, et utilisée pour éponger la sueur délicatement. Le mouchoir en tissu de nos grand-mères, a longtemps été un « marqueur social » de la noblesse et de l’aristocratie. Quant au mouchoir en papier, il a été inventé en 1924, et a progressivement remplacé le mouchoir en tissu. Entré avec force dans l’ère du « tout-jetable », le mouchoir en papier a envahi les foyers. Depuis quelques années, le mouchoir en tissu, lui, revient sur le devant de la scène, puisque l’heure est à la réutilisation, et à la diminution des déchets.

Le mouchoir en tissu : un ramassis de bactérie ?

Souvenez-vous, lors de l’épidémie de COVID 19 qui a sévi dans le monde entier en 2020, les autorités conseillaient d’utiliser des mouchoirs à usage unique. Et, ce n’était pas forcément pour faire marcher le commerce, mais pour éviter une propagation du virus plus importante. Lorsque vous vous mouchez dans un mouchoir en tissu, vos microbes sont conservés dans le tissu, et donc dans votre poche. Et, lorsque vous le réutilisez pour le « mouchage » suivant, vos microbes ont macéré, et vous les distillez autour de vous, sans même vous en apercevoir. Bien sûr, les microbes survivent aussi sur les mouchoirs en papier, mais moins longtemps, selon cette autre étude. En réalité, pour utiliser un mouchoir en tissu, celui-ci devrait servir une seule fois, et être, de suite, lavé à 60 °C au minimum.

Le mouchoir en tissu : plus écologique que le mouchoir en papier ?

Ecosystem Analytics, une société américaine, a entrepris une analyse comparative de l’empreinte environnementale des mouchoirs en coton réutilisables par rapport à celle des mouchoirs en papier jetables grâce à la méthode d’évaluation du cycle de vie. Cette analyse vise à étudier différents impacts environnementaux :

Les impacts sur la qualité de l’écosystème (liés à la pollution chimique des sols et des eaux)

Les impacts sur la santé humaine

Les impacts en termes de ressources (comprenant les besoins énergétiques totaux en énergie non renouvelable et l’extraction minérale)

Les impacts sur le changement climatique (intégrant les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d’eau, l’oxyde nitreux et les CFC)

Le verdict est sans appel, et il ne va absolument pas dans le sens du mouchoir en tissu. Selon cette analyse, le mouchoir en tissu aurait un impact environnemental cinq à sept fois plus important qu’un mouchoir en papier équivalent. Ceci s’expliquant par les méthodes de fabrication des mouchoirs en tissu, utilisant du coton, des millions de litres d’eau, émettant des gaz polluants lors de la fabrication. Conclusion, le mouchoir en papier serait plus écologique que le mouchoir en tissu, à condition de le choisir en matériaux recyclés ! Cependant, il faut le jeter dans une poubelle, et non sur la voie publique, aggravant un peu plus la pollution sur la planète ! Que pensez-vous de cette étude ? Utilisez-vous des mouchoirs jetables, ou en tissu ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .