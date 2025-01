PaperLab : un destructeur de document qui transforme le papier usagé en feuilles vierges

Que faites-vous des papiers imprimés par erreur, des impressions en surnombre ou des ratés d’impressions ? Personnellement, je les réutilise en coupant la feuille A4 en quatre afin de me constituer de petits blocs de feuille pour les listes de choses à faire ! Et, je récupère aussi les montagnes d’impression que l’on me transmet puisque je crée le journal de ma commune, qui parfois, m’arrive en plusieurs épreuves avant la définitive. Je ne compte plus les tas de feuilles qui finissent à la poubelle, au mieux découpées en fine lamelles pour cause de confidentialité. Honnêtement, lorsque je sais que la fabrication d’une tonne de papier nécessite 40 000 litres d’eau, selon Activ Eau, je me dis qu’il y a un sacré gâchis rien qu’à ma petite échelle ! Pour venir à bout de ce gaspillage monumental dans la plupart des entreprises, Epson frappe un grand coup avec son PaperLab A-8100. Une machine absolument révolutionnaire qui va permettre [enfin] aux entreprises de fabriquer leur papier avec leurs impressions ratées et autres déchets… Découverte.

Le PaperLab A-8100 d’Epson, qu’est-ce que c’est exactement !

En apprenant l’existence de cette machine imposante, mais révolutionnaire, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’elle aurait dû être inventée bien plus tôt ! Epson avait déjà proposé un modèle de ce type avec le A-8000, mais cette nouvelle mouture va encore plus loin. Pour ce faire, le géant mondial de l’impression n’a pas lésiné sur les moyens technologiques. Imaginez un instant que cette machine est capable d’analyser la composition du papier inséré et d’ajuster automatiquement les paramètres de recyclage. Fini les réglages manuels : la machine s’adapte d’elle-même aux différents types de papier, réduisant au maximum les pertes de papier. Et, ce n’est pas tout, elle va aussi pouvoir fabriquer du « nouveau papier » avec une méthode « à sec » tout aussi révolutionnaire : Dry-Fiber.

La méthode Dry-Fiber en détail

En effet, le vrai tour de force de l’Epson A-8100 réside dans sa capacité à transformer un papier usagé en papier recyclé sans eau. Souvenez-vous : 40 000 litres d’eau pour fabriquer une tonne de papier ! En imaginant que chaque entreprise soit équipée, le gaspillage d’eau serait largement diminué, non ? Concrètement, la méthode Dry-Fiber, permet de désintégrer le papier en fibres sans recourir à l’eau. Cette machine est un outil d’avenir, c’est une certitude en matière de réduction de l’impact environnemental des entreprises. Je serai curieuse de savoir combien de tonnes de papier sont jetés, car imprimés inutilement dans les entreprises. Les chiffres doivent être impressionnants !

Et, c’est aussi un allié stratégique !

Imaginons maintenant que votre entreprise traite des données confidentielles, que vous soyez à l’origine d’un brevet d’invention, d’une recette secrète, ou de toutes autres données à ne pas divulguer. En traitant vos papiers usagés grâce à l’Epson A-8100, toutes les opérations se font en interne. En effet, les papiers ne sont plus jetés ou éventuellement déchirés, mais disparaissent littéralement pour en créer de nouveaux ! Plus aucune trace des données confidentielles ne subsiste et l’entreprise ne prend pas le risque de les voir fuiter. Enfin, et c’est aussi une fonctionnalité intéressante, cette machine permettra de sensibiliser les utilisateurs aux gains environnementaux.

En effet, grâce à sa connexion avec la plateforme Epson Cloud Solution PORT, il devient possible de suivre en temps réel les économies réalisées en termes de CO₂, d’eau et de déchets. Avec cette avancée technologique, Epson pose une question essentielle : et si demain, chaque bureau produisait son propre papier sans jamais épuiser les ressources naturelles ? Une idée qui semblait futuriste hier, mais qui pourrait bien devenir la norme dans un avenir proche. Mais, quelle idée géniale, vous ne trouvez pas ? Ce sujet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : Epson.fr. N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .