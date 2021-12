Papier à planter : nous avons testé le papier ensemencé Papierfleur

Vous cherchez un cadeau original, écologique et qui pourrait être utile à celui qui le reçoit ? Ou alors vous souhaitez reprendre une correspondance épistolaire en envoyant vos vœux par la Poste plutôt que par un SMS froid et sans âme ? Autant vous dire tout de suite, les produits de la gamme papierfleur que nous allons vous présenter ont de l’âme… Et une conscience écoresponsable à toute épreuve.

Choisir papierfleur pour présenter vos vœux ou offrir un cadeau original, c’est choisir des cadeaux 0% déchet et 100% fleurs… On vous explique comment fonctionnent les papiers ensemencés que nous avons eu la chance de recevoir !

Papierfleur c’est quoi ?

Papierfleur est une marque française, qui propose une gamme complète de papier ensemencé. Le papier ensemencé étant une feuille qui se trouve parsemée de graines de fleurs ou d’herbes aromatiques. Dans les différents papiers ensemencés, on retrouve du coquelicot, du basilic, du persil, de la ciboulette ou de la pâquerette entre autres.

Les cartes de vœux ou calendriers ensemencés sont un peu rugueux au toucher, ils ressemblent à un parchemin. Mais les encres utilisées sont à base d’eau… Car ces papiers ne finiront pas dans le bac de recyclage, mais directement dans votre jardin. Alors que les Français sont de plus en plus en recherche de cadeaux respectueux de l’environnement, le concept de papierfleur tombe à point nommé.

Papierfleur comment ça marche ?

Si vous êtes celui qui envoie la carte, vous n’avez rien à faire si ce n’est que de peut-être indiquer qu’il ne faut ni jeter, ni conserver la carte de vœux ou le calendrier… Si vous êtes celui qui reçoit la carte, vous allez devoir travailler un peu après avoir lu votre message. Prenons l’exemple d’un calendrier à planter. Ce calendrier comporte 13 feuilles qui deviendront chacune de jolies fleurs ou herbes aromatiques…

Dès le mois de janvier terminé, il vous suffira de trempez votre feuille dans un peu d’eau pendant toute une nuit, puis de la plantez (à 2 cm de profondeur) dans un pot, de l’arroser et d’admirer vos graines germer ! Comme nous vous l’avons dit : aucun déchet, mais de jolies fleurs à venir… Une fois germées, libre à vous de les replanter dans votre jardin ou sur votre balcon pour que les abeilles puissent venir les butiner au printemps !

La gamme de fin d’année papierfleur

Comme nous vous l’expliquions plus haut, les calendriers ensemencés sont un cadeau idéal et responsable pour débuter 2022 sous le signe de l’écoresponsabilité ! Vous aurez le choix entre trois modèles surmontés d’un ruban en raphia naturel et emballés d’un sachet d’amidon de maïs compostable. Les calendriers ensemencés comme les autres produits de la marque sont emballés par un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) qui emploie donc des personnes en situation de handicap !

papierfleur propose également des cartes de vœux qui fonctionnent sur le même principe que les calendriers…. Elles sont toutes dessinées par l’illustratrice Minoe. Et, si vous ne souhaitez pas envoyer vos vœux, mais plutôt emballez vos cadeaux, papierfleur propose également du papier cadeau ensemencé… Imaginez le joli parterre de fleurs que vous pourriez obtenir avec un emballage ensemencé ! Vous pourrez également retrouver des décorations de Noël certifiées zéro déchet et 100% fleurs, des étiquettes cadeaux ou encore des boîtes cadeaux en liège.

Papierfleur c’est qui ?

L’entreprise a été fondée en 2009 par Franck Bansart, un passionné de papier dont le père était typographe. Il fonde Nateva Communication et se spécialise dans les supports imprimés mais, avec dimension environnementale…. Lors de ses recherches, il découvre le papier ensemencé qui correspond tout à fait au slogan de son entreprise « L’agence qui donne du sens » !

En 2015, il fonde l’entreprise Papier Ensemencé, pionnière dans la diffusion d’un papier qui fleurit… Et en 2017, il lance papierfleur, qui propose une gamme de papeterie et de carterie que vous connaissez désormais.

Le papier ensemencé est fabriqué à partir de matériaux 100% naturels et recyclés, est compostable et 100 % biodégradable. Enfin tous les produits sont confectionnés à Paris dans un atelier qui fonctionne à l’énergie verte… Tout est pensé pour réduire l’impact environnemental : encres à base d’eau, conditionnement sans suremballage plastique etc… Quant à l’impact social, il est lui aussi positif puisque les finitions et conditionnements sont réalisés par un ESAT.

Notre avis sur papierfleur

Nous avons reçu plusieurs produits de la marque papierfleur et tous répondent absolument à nos attentes… Esthétiquement, le papier semble ancien, nervuré et donne un aspect vintage à nos cartes et calendriers…. A l’occasion d’un échange, nous avons offert un de nos calendriers pour connaître la réaction qu’il suscitait, puisque nous étions déjà convaincus….

Et ce calendrier suscite d’abord la surprise, puis le concept intéresse, et convainc finalement celui qui l’a reçu… Nous n’avons pas pu tester le côté plantation car nous n’avons pas souhaité planter nos cartes avant la nouvelle année…. Nous préférons qu’elles nous servent à envoyer nos vœux 2022….

Si nous devions apporter une seule critique, ce serait sur le mode d’emploi…. Si nous ne nous étions pas rendus sur le site, nous n’aurions pas su combien de temps laisser la carte dans l’eau, ni de combien de centimètres la recouvrir de terreau… Et il nous manque aussi de savoir si nous devons faire germer nos graines en intérieur ou à l’extérieur avant de pouvoir les replanter.

Ce n’est évidemment qu’un détail au regard du génial concept que nous offre papierfleur ! A consommer sans modération pour de belles fleurs, légumes ou aromatiques dès le printemps prochain… Et une belle idée de cadeau non ?