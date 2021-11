Précommande PS5 : comment s’inscrire sur la nouvelle liste d’attente (officielle) de Sony ?

Le 19 novembre prochain, cela fera un an que la Playstation 5 est sortie des usines Sony. Souvenez-vous de sa sortie en plein second confinement, qui avait provoqué des files d’attente impressionnantes devant les magasins. Il avait fallu la précommander, puis croiser les doigts pour l’obtenir.

Et depuis près d’un an, la PS5 n’est toujours pas disponible partout, c’est même le parcours du combattant pour ésperer la voir dans son salon. Avec la demande qui n’a jamais été aussi forte et la pénurie de composants qui s’est installée, c’est un peu la croix et la bannière pour décrocher la console. Mais il y a du nouveau: Sony va peut-être vous donner un nouveau moyen de l’obtenir, avec l’inscription sur une liste d’attente de précommande. On vous explique tout.

Le site en question

Appelons-ça liste d’attente ou boutique virtuelle, toujours est-il que Sony nous offre une nouvelle manière de tenter d’obtenir la PS5. Déjà disponible au Royaume-Uni et en Allemagne, le géant devrait bientôt ouvrir la boutique direct.playstation aux gamers français, mais aussi bientôt à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Actuellement, on y trouve déjà des accessoires PS5 comme le casque ou les manettes. Mais dès que des stocks seront disponibles, il sera aussi possible de commander la console.

Le site fonctionne de la manière suivante : vous vous inscrivez pour recevoir une alerte stock; une fois cette alerte reçue, vous entrez dans une file d’attente virtuelle. Ensuite il faudra patienter jusqu’à votre tour pour savoir si vous l’obtiendrez, ou s’il faudra attendre la prochaine file.

Sony prévoit-il une amélioration des stocks ?

Difficile de répondre à cette question,; ce que l’on sait, c’est que ce ne sera certainement pas pour Noël ! Donner une opportunité supplémentaire aux acheteurs de l’acquérir est une initiative appréciable, mais cela ne solutionne pas le problème de pénurie.

Le temps de résorber cette crise de composants électroniques, et si tout va bien d’ici là, il faudra attendre le second semestre 2022 pour espérer un renflouement des dépôts de PS5. Et il est évident que Sony ne peut pas garder les stocks pour son seul site de vente. Il faudra donc continuer à surveiller de près tous les canaux possibles et déjà en place. Une manière supplémentaire de tenter de la décrocher.

Comment obtenir sa Playstation aujourd’hui ?

On vous l’a dit, le site direct.playstation n’est pas encore accessible en France, même si cela ne devrait plus trop tarder. En attendant, le seul moyen est de rester à l’affut des éventuels réassorts sur les sites en ligne.

Sur la plupart des sites comme Cdiscount ou Amazon, il est possible de créer une alerte disponibilité. Ainsi, vous pouvez être prévenu dès que des stocks rentrent. Attention cependant, cette fonctionnalité est réservée aux membres Amazon Prime sur le site. Rappelons que l’option Prime est gratuite et sans engagement pendant un mois, puis coûte 49.99€ par an ou 5.99€ par mois.

Voici les sites où, en attendant l’ouverture de la liste d’attente de Sony, vous pourrez peut-être trouver la PS5

Noël approche à grands pas, c’est peut-être le moment de rester à l’affût pour éviter les déceptions au pied du sapin !

